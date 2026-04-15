Ratko Mladić imao moždani udar

Ratko Mladić imao moždani udar

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

General Ratko Mladić doživio je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je njegov sin Darko Mladić

Ratko mladić imao moždani udar Izvor: Profimedia

Kako kaže, očekuje da dobije dokumentaciju od zdravstvene službe tribunala u Hagu da tačno vidi šta se desilo u petak, 10. aprila, javlja RTRS.

"Bio je prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. Najverovatnije je imao lakši moždani udar", rekao je Mladićev sin.

On je objasnio da su Mladića u petak vodili na pretrage, ali da još nije stigla nikakva dokumentacija.

"Oni su nam obećali da će nam poslati te dokumente. Osim usmenog razgovora sa lekarom, nismo dobili ništa. Čekamo da nam pošalju te nalaze, koje su radili isti dan, ali još nismo dobili ništa", naveo je Darko Mladić.

On je dodao da je njegov otac u jako teškom stanju, ističući da više ne mogu ni da ga stave u kolica.

"Slabo komunicira i stanje je veoma zabrinjavajuće", dodao je.

Ratko Mladić pretrpio je više moždanih udara, a ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu. Osuđen je za genocid druge teške ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.

