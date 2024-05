Odbijen zahtjev da Mladić bude prebačen u Srbiju nakon što su otkazali bubrezi

Mehanizam u Hagu odbio je zahtjev da general Ratko Mladić bude prebačen na liječenje u Srbiju, nakon što su mu zbog greške haških ljekara otkazali bubrezi i nema uslova za rehabilitaciju, potvrdio je Srni njegov sin Darko Mladić.

"Odbili su nam zahtev, jedna sutkinja je bila `za`, a ostali su bili protiv. Rečeno je da uslovi u kojima se sada nalazi dovoljno dobri i da nema potrebe da bude prebačen u Srbiju", rekao je Darko Mladić.

Darko ističe da je problem što general sada ne može da ustane iz kreveta jer je veoma slab, a tamo nema uslova da ga rehabilituju, te da je, ako tako ostane, prognoza najgora.

On je objasnio da su generalu Mladiću otkazali bubrezi, jer su ljekari u Hagu pogrešno tumačili njegove probleme, dali mu previše diuretika, nisu pratili balans tečnosti i oštetili su mu bubrege.

Prema njegovim riječima, generalu su bubrezi bili otkazali, a sada se ta funkcija nešto vratila, ali nije do kraja. Problem je, kaže, što su ga "oborili" u krevet, što je jako slab i ne može da ustane.

"On je u ovoj situaciji zbog greške njihovih lekara. Naši lekari iz Banjaluke su prilikom posete najavili šta će se dešavati ako se tako nastavi sa njegovim srcem. On je imao dve epizode sa srcem i oni su mu dali jaču terapiju, nisu to ispratili i sa tom terapijom oštetili su mu bubrege", rekao je Darko Mladić.

On je naglasio da će porodica i advokati nastaviti da se bore i pokušati da prate šta će se dalje dešavati sa liječenjem generala.

