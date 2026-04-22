Zdravstveno stanje Ratka Mladić gore nego juče

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Srpski ljekari danas su pregledali generala Ratka Mladića, čije se zdravstveno stanje pogoršalo i lošije je nego juče, rekao je Srni Darko Mladić.

Izvor: JERRY LAMPEN / AFP / Profimedia

Darko Mladić je naveo da će sutra Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu biti predati izvještaji srpskih ljekara i podnesak za zahtjevom da bude pušten na liječenje u Srbiju.

"Ljekari su ga pregledali, sutra zvanično predajemo njihove izvještaje i podnesak. On je, nažalost, danas gore nego juče", naveo je Darko Mladić.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić posjetio je generala Mladića u ponedjeljak, 20. aprila, navodeći da je obavijestio sve u Hagu da Srbija traži njegovo puštanje na liječenje iz humanih razloga i poručio da će se obratiti i UN.

Ratko Mladić je 10. aprila doživio moždani udar. Ranije je pretrpio više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne zahvate na srcu i nozi.

Darko Mladić izjavio je prije dva dana rekao Srni da je Mladić u pritvorskoj bolnici na samrti, nakon posljednjeg moždanog udara 10. aprila.

Mladić se već dvije godine nalazi u pritvorskoj haškoj bolnici u krevetu.

