Rok do 1.maja: Mehanizam u Hagu traži novu procjenu Mladićevog stanja

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do petka, 1. maja, sastavi izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojima se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Ratka Mladića.

Novi izvještaj treba da sadrži relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja, saopšteno je iz Mehanizma.

U saopštenju Mehanizma navodi se da je Santana naredila da se u izvještaj unese i stepen u kojem se može procijeniti životni vijek generala Mladića, adekvatnost njege koju dobija u pritvorskoj jedinici UN ili zatvorskoj bolnici u skladu sa postojećim direktivama o njezi, te pitanja pokrenuta u ranijim izvještajima.

Iz Mehanizma ističu da je "u trenutnim okolnostima prikladno da se zatraži dodatno mišljenje stručnjaka kako bi se utvrdilo da li postoje humanitarne osnove za puštanje generala Mladića iz zdravstvenih razloga".

Advokatski tim Ratka Mladića podnio je zahtjev u četvrtak, 23. aprila, u kojem se zahtijeva uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

(Srna)