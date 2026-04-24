Mehanizam u Hagu o slučaju Ratka Mladića: Sudska odluka zavisi od posebnih okolnosti

Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu je saopštio da će odluku u slučaju generala Ratka Mladića donijeti na osnovu posebnih okolnosti slučaja i u potpunosti u skladu sa važećim pravnim okvirom.

Izvor: Profimedia

Povodom zahtjeva porodice i advokata za hitno puštanje Mladića na liječenje zbog kritičnog zdravstvenog stanja, iz Mehanizma su naglasili da su medicinski podaci strogo zaštićeni.

"Mehanizam ima dužnost da zaštiti privatnost i povjerljivost medicinskih podataka svih osuđenih lica koja služe kazne pod našim nadzorom. Stoga, Mehanizam nije ovlašćen da javno raspravlja o zdravstvenom stanju bilo koje osobe pod njegovom nadležnošću, uključujući i Ratka Mladića", potvrđeno je za RTRS iz ove institucije.

Podsjećamo, porodica i advokat generala Mladića predali su zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja nakon moždanog udara.

Generalov sin Darko Mladić je istakao da Tribunal nema obavezan rok da odluči po zahtjevu, ali i da se nada da će to biti što prije jer je njegov otac na samrti, o čemu su saglasni svi ljekari.

On je precizirao da zahtjev koji je predat juče sadrži izvještaj srpskih ljekara koji su ove sedmice pregledali generala Mladića, ljekara UN u pritvorskoj jedinici u Hagu, kao i pravne standarde koji bi trebalo da se primjene, te primjere slučajeva u kojima je to već korišćeno.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić je izjavio da je mišljenje srpskih ljekara koji su posjetili Mladića u zatvoru u Hagu, ali i mišljenje ministra da mu u zatvoru nije omogućeno adekvatno liječenje.

Vujić je naglasio da Mladićevo puštanje da se liječi u Srbiji nije pitanje politike, ni presude već pitanje života, jer bi mu se u Srbiji omogućilo adekvatno liječenje, što nije moguće u zatvorskoj bolnici u Hagu.