"Donijeli su ga sa krevetom, nije mogao da sjedi" Predsjednik Vučić o zdravstvenom stanju Ratka Mladića: "Veoma je loše"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi lično srušio objekte u Hercegovačkoj ulici i poručio da je ponosan na taj projekat, uz ocjenu da su se „hrabri borili protiv protivnika napretka“, dok je govorio i o izborima i zdravstvenom stanju Ratka Mladića.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Na Kuli Beograd danas je svečano otvoren vidikovac na 41. spratu u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Ja sam rekao: 'Da su me pitali, lično bih se angažovao na tome, lično bih sjeo u bager, buldožer, šta god hoćete, i lično bih to uradio u 12 sati, dakle u podne.' Ponosan sam na hrabrost ljudi koji su to radili i gradili, uprkos mnogima od vas koji ovo niste htjeli da dozvolite. Mnogi od vas su željeli da ovde ostanu močvare, zmijarnici i tako dalje. Pri tome ne mislim na vas, jer sam ja vidio neskriveno oduševljenje u vašim očima kada ste ovo pogledali" rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Ponosan sam na to što smo uradili, i biću ponosan cijelog života. I jednog dana će se neki pametni ljudi setiti kako da to označe, obilježe, i kako da nagrade hrabre ljude koji su se borili protiv kukavica i protiv onih koji su uvek bili protiv progresa u našoj zemlji. Tako da, i dalje ja prihvatam svu krivicu na sebe, zato što je to trebalo sam da izvedem, a ne neko drugi da tako nešto izvede, i spreman da odgovaram", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da je prošlo 10 godina od rušenja u Hercegovačkoj ulici.

"Nivo opredjeljenosti u Srbiji nikada nije bio veći"

Rekao je da je EU u pravu o tome šta traži alternativu, ali i da poslednja istraživanja o rejtingu političkih stranaka i izlaznosti pokazuju da na izborima za njega "ne postoji nikakva opasnost koja dolazi iz demokratskih pravila".

"Što se tiče izlaznosti, nivo opredjeljenosti u Srbiji nikada nije bio veći, prema istraživanju koje sam noćas dobio, sa sve ubačenom novom studentskom listom, njihovim liderom i sve. To nam je drugi i treći put da smo to radili na takav način. Kakvih 65 odsto, ja očekujem da izlaznost bude preko 70 odsto. Da su danas izbori, bilo bi preko 73, 74 odsto. Za mene ne postoji nikakva opasnost koja dolazi iz demokratskih pravila. Biću veoma srećan da izađe što više ljudi na izbore. Kao što sam srećan što nam na svim ovim lokalnim izborima gotovo nigdje nije izašlo manje od 60, 70, 75, 80 odsto. A još ni u jednom od tih mjesta nisu pobijedili" rekao je Vučić.

On je komentarisao zdravstveno stanje Ratka Mladića.

"Ja sam razgovarao sa ministrom Vujićem, tražio sam da me informiše o zdravstvenom stanju gospodina Mladića, rekao mi je da je vrlo teško zdravstveno stanje, da su ga donijeli, da nije mogao da sjedi, da su ga donijeli u ležećem položaju sa krevetom, da je odgovarao samo na najkraći mogući način sa da ili ne, i da se nalazi u vrlo lošem stanju", rekao je Vučić.

"Ne razumijem ljude zašto nekome ne dopuste da posljednje dane provede van zatvorske ćelije, ali da li sam posebno začuđen? Nisam", rekao je Vučić.

U decembru je zamenik stalnog predstavnika Rusije u UN Marija Zabolotskaja zatražila na sastanku Savjeta bezbjednosti UN da se Ratko Mladić prebaci u Srbiju radi odsluženja kazne ili da bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga kako bi mogao da provede ostatak života uz odgovarajuću palijativnu negu.

Mladić je uhapšen 2011. godine, u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio ga na doživotnu zatvorsku kaznu.