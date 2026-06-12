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Hrvatska najavljuje uvođenje doživotnog zatvora: Ubistvo mladića u Drnišu pokrenulo izmjene zakona

Hrvatska najavljuje uvođenje doživotnog zatvora: Ubistvo mladića u Drnišu pokrenulo izmjene zakona

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Hrvatska planira zakonske izmjene, uključujući i uvođenje doživotnog zatvora, nakon stravičnog ubistva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, koje je pokrenulo raspravu o kaznenoj politici.

Uvođenje doživotnog zatvora u Hrvatskoj Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Hrvatskaplanira da predstavi prijedloge za zakonske izmjene, uključujući uvođenje doživotnog zatvora.
Kako su javili hrvatski mediji, očekuje se da će ministar pravde Damir Habijan sutra predstaviti prijedloge za zakonske izmjene u tri pravca.

Iako detalji još uvijek nisu poznati, navodi se da je jedna od ključnih najavljenih promjena vezana za uvođenje doživotnog zatvora.

Kako piše Index.hr, potreba za strožim kaznama pojavila se nakon stravičnog ubistva Luke Milovca (19) u Drnišu. Osumnjičeni za njegovo ubistvo je pedesetogodišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je ranije bio osuđivan za ubistvo.

Aleksić se sumnjiči da je ispalio jedan hitac iz pištolja na terasi svoje kuće dok mu je Luka Milovac, koji je radio kao dostavljač, dostavljao picu, a zatim uzeo njegov ranac sa stvarima i pobjegao.

Slučaj je izazvao burnu reakciju javnosti u Hrvatskoj jer je Aleksić imao krivični dosije.

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Tagovi

Hrvatska zatvor kazne doživotna kazna

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