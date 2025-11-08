U Hrvatskim zatvorima najviše uhapšenih državljana BiH

U zatvorskom sistemu u Hrvatskoj prošle godine bilo je 16.826 uhapšenih, najviše iz BiH, čak 626, podaci su godišnjeg izvještaja o radu zatvorskog sistema hrvatske Vlade.

Izvor: txking/Shutterstock

Nakon BiH, najviše uhapšenih je iz Srbije (439), Ukrajine (270), Moldavije (195), Turske (139), Albanije (109), Sirije (102) i sa Kosova (102).

Kako je navedeno u izvještaju, prošle godine u zatvorskom sistemu je zaprimljeno 3.508 stranih državljana - 852 državljana zemalja članica EU i 2.656 državljana drugih zemalja - što je povećanje za 50,36 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Iz zemalja članica EU najviše je državljana Rumunije (273), Poljske (101) i Bugarske (61).

Njih 93,64 odsto su bili muškarci, a 6,36 žene, prenose hrvatski mediji.

U odnosu na vrstu krivičnog djela, najviše je bilo istražnih zatvorenika zbog krivičnih djela protiv javnog reda, lične slobode, imovine, braka, porodice i djece, života i tijela, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta...

Navedeno je da je u istražni zatvor u 2024. godini zaprimljeno 75 maloljetnika i sedam maloljetnica.