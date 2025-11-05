Horor u KPZ Niš: Osuđenik pronađen mrtav sa improvizovanim nožem u kupatilu

U paviljonu "A" Kazneno-popravnog zavoda u Nišu pronađeno je telo 34-godišnjeg osuđenika A. S. iz Aleksinca sa povredom lijeve vratne arterije.

Po prijavi da je u paviljonu "A" KPZ u Nišu, u kupatilu sobe pronađeno tijelo osuđenika A. S. (34) iz Aleksinca, izvršen je uviđaj.

Utvrđeno je da postoji povreda - rez u predjelu lijeve vratne arterije, a pored tijela pronađeno je improvizovano sječivo napravljeno od žileta i upaljača.

Po izjavi osuđenika sada pokojni koji se nalazio na izdržavanju kazne pronađen je u ležećem položaju sa povredom vrata. Naložena je obdukcija od strane VJT u Nišu.

(Kurir/Mondo)