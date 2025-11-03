logo
Arnautović vidio spisak Srbije i odmah se oglasio: Jednom igraču poslao posebnu poruku

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Marko Arnautović prokomentarisao je povratak Nemanje Radonjića u reprezentaciju Srbije.

Marko Arnautović o pozivanju Nemanje Radonjića u reprezentaciju

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović, rešio je da podrži prijatelja iz kluba. Nakon što je Veljko Paunović objavio spisak igrača na koje računa u predstojećim kvalifikacijama za Mundijal 2026, oglasio se i reprezentativac Austrije, a razlog je, naravno, Nemanja Radonjić.

Na spisku novog šefa struke Orlova našla su se i neka nova imena, među njima i Radonjić. To je natjeralo najzvučnije pojačanje Crvene zvezde da se oglasi na društvenim mrežama. Simbolično, podijelio je fotografiju na kojoj Radonjić proslavlja gol u dresu Srbije.

Izvor: Screenshot/Instagram/@m.arnautovic7

"Vratio se brat moj, 'ajmo", napisao je Arnautović.

Naredni mečevi reprezentacije Srbije na programu su za 10 dana. Najprije će srpski tim putovati u London, gdje će se 13. novembra u 20:45 sastati sa Engleskom, a zatim će 16. novembra od 18.00 dočekati Letoniju.

Veljko Paunović Marko Arnautović Nemanja Radonjić orlovi Srbija

