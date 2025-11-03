Ništa od braće Milinković Savić: Paunović ne računa na četvoricu Piksijevih "buntovnika", ali tu je najveći

Selektor Srbije Veljko Paunović saopštio je prvi spisak, na njemu nema nekoliko poznatih imena.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je prvi spisak otkako je preuzeo klupu "orlova" nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija. Odmah je u tim vratio Nemanju Radonjića koji je bio izričit da neće obući nacionalni dres dokle god je Piksi na klupi, ali i dalje nema jednog od najcjenjenijih evropskih vezista, Sergeja Milinkovića-Savića, kao ni njegovog brata Vanje Milinkovića-Savića.

Paunović će debitovati kao selektor seniorske reprezentacije u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Prvi meč je protiv Engleske u Londonu (13.11), a potom slijedi okršaj sa Letonijom u Leskovcu (16.11). Nažalost, ne zavisi sve od srpskih fudbalera, pošto će morati da čekaju kiks Albanije koja ih je porazila u direktnom duelu za mjesto koje vodi u baraž.

Od igrača koji nisu bili u dobrim odnosima sa Piksijem, novi selektor vratio je Radonjića, dok na spisku i dalje nema Svilara, Vanje i Sergeja, kao ni Milana Gajića.

Braća Milinković Savić

Na golmanskoj poziciji Srbija će imati Rajkovića, Petrovića i Ilića, dok je poziv Vanji Milinkoviću-Saviću izostao. Golman Napolija je jedan od najcjenjenijih u Evropi, ali u opremi Srbije nije viđen još od Evropskog prvenstva 2024. godine kada je Srbija doživjela debakl. Od tada među "orlovima" nema ni Sergeja Milinkovića Savića koji je nedavno potpisao bogati ugovor u Al Hilalu i utisak je da želi da se posveti klupskoj karijeri. Piksi je njegov slučaj zatvorio riječima:

"Što se Sergeja tiče, razgovarali smo mislim pet puta. On je ostao pri stavu da psihički nije spreman. Što se mene tiče, dok sam ja selektor on više neće biti pozvan. Sa nekim drugim selektorom, to ćete morati jednoga dana, pitaćete njega. Mislim da više nema smisla da se gubi vrijeme. Igrao on ili neigrao, ja ga i dalje izuzetno cijenim. Njegov stav je da psihiloški nije spreman. Priznaćete, poslije pet razgovora, ne treba više govoriti na tu temu."

Sada je jasnije da je i Vanja smišljao razne izgovore i odbijao da nastupi za Srbiju dokle god Piksi ne bude smijenjen.

Radonjić, Gajić i Svilar su bili direktni u svojoj odluci i jasno su nekadašnjem selektoru stavili do znanja da neće igrati po njegovim pravilima.

Bez rekordera

Najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović nije na spisku, ali njegov izostanak je opravdan, pošto je nedavno doživio povredu lista.

"Naš igrač Aleksandar Mitrović doživio je na treningu povredu mišića lista lijeve noge. Biće podvrgnut sveobuhvatnoj rehabilitaciji pod nadzorom lekarskog tima i strulčnog štaba, da bi bio osiguran njegov potpuni oporavak i brzi povratak na teren. Želimo svom igraču brzi oporavak", objavio je Mitrovićev klub, Al-Rajan krajem oktobra.

Koliko je igrača iz Zvezde i Partizana?

Paunović je pozvao trojucu igrača iz redova srpskog šampiona, Aleksandra Kataija, pomenutnog Nemanju Radonjića i iskusnog Miloša Veljkovića. U Partizan je stigao samo jedan poziv, pošto je selektor pozvao mladog Vanju Dragojevića da pojača konkurenciju u srednjem redu.

Spisak igrača

Fudbaleri Srbije

Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić;

Odbrana: Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić;

Vezni igrači: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić;

Napadači: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić.

