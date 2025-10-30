Milojevića pitali za Paunovića i Srbiju: Poslije poraza u Novom Sadu oglasio se o reprezentaciji

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nakon poraza svog tima od Vojvodine komentarisao imenovanje Veljka Paunovića za selektora Srbije.

Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Iako je tokom prethodnih nedjelja figurirao kao jedan od glavnih kandidata za mjesto selektora, Vladan Milojević karijeru neće nastaviti na klupi Srbije. Taj posao čeka Veljka Paunovića, svojevremeno šampiona svijeta sa reprezentacijom Srbije do 20 godina. Milojević veruje da će i sada uspjeti!

"Ma ne... Znate kako, meni je drago što je Veljko Paunović postao selektor. Zaslužuje da vodi reprezentaciju. Želim od sveg srca da uspije i ubijeđen sam da će uspjeti.Znate kako, kad se napravi neka priča provlači se da li je to. Niti sam ja ikad o tome razmišljao, niti smo pričali, to su natpisi na koje ne možemo da utičemo. Vjerovatno su neke druge stvari koje treba da riješimo, vidjećemo da li možemo da ih riješimo. Pričaćemo, razgovaraćemo, Zvezda je izlazila iz teških situacija, pa će izaći i iz ove", rekao je Vladan Milojević nakon poraza u Novom Sadu.

Veljko Paunović će reprezentaciju Srbije predvoditi već u novembru, na mečevima protiv Engleske u Londonu i Letonije u Leskovcu. Pobjede na tim utakmicama mogle bi nacionalni tim da odvedu na Svjetsko prvenstvo koje se igra naredne godine. Sa druge strane, čini se da je drugi mandat Vladana Milojevića na klupi Zvezde pri kraju.

