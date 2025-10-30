Svi detalji ugovora Veljka Paunovića: Imao samo jedan uslov da preuzme Srbiju

Isplivao je jedini uslov koji je Veljko Paunović postavio u razgovorima sa FSS.

Fudbalski savez Srbije (FSS) potvrdio je da je novi selektor "orlova" Veljko Paunović. Tri nedjelje se čekao nasljednik Dragana Stojkovića Piksija, koji je podnio ostavku poslije poraza od Albanije u Leskovcu, spekulisalo se sa raznim imenima, a onda smo se ipak vratili na početak - i prvog pomenutog kandidata.

Nakon dugih pregovora ove nedjelje u Španiji, Veljko Paunović prihvatio je poziv reprezentacije Srbije i imao je samo jedan uslov - da preuzme odmah ekipu, a ne da to bude od idućeg ciklusa.

Upravo to je bio i razlog zašto je FSS krenuo po Paunovića, drugi kandidati su se pak bojali "vrućeg krompira" koji je ostavio Piksi, svjesni da su šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine zaista minimalne. Treba da se desi čudo u posljednje dvije utakmice kvalifikacija protiv Engleske (13. novemar) i Letonije (16. novembar), a znamo već da je Paunović čudotvorac i šta je već radio za "orlićima" na Novom Zelandu 2015. godine.



"Veljko Paunović je od prvog dana pokazao da mu je interes fudbalske reprezentacije ispred svega. Njegov prioritet nije bio ugovor niti finansijski uslovi, već da se odmah stavi na raspolaganje Fudbalskom savezu Srbije i preuzme ekipu u ovako važnom trenutku", rekao je generalni sekretar Branko Radujko.

"Naglasio je da želi da svu svoju energiju usmjeri na predstojeće utakmice protiv Engleske i Letonije, odlučan da se bori dok god postoji i najmanja šansa za uspjeh", dodao je on.

Paunović odmah popravlja atmosferu

Uz to, očekuje se promjena atmosfere u ekipi koja je potonula u posljednjim mjesecima kod Piksija, a to baš Paunović može da promijeni: "Vjerujemo da će svojim dolaskom uspjeti da motiviše igrače i podigne atmosferu u timu, kako bismo pokušali da preokrenemo stvari u našu korist. Ne predajemo se dok god postoji i posljednji promil šanse. Rezultat ove dvije utakmice ni na koji način neće uticati na status Veljka Paunovića u budućnosti. Razgovore o njegovom dugoročnom ugovoru nastavićemo po završetku ovih utakmica, bez obzira na njihov ishod", dodao je Radujko.