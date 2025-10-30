logo
Samo ovako Srbija može na Svjetsko prvenstvo: Veljko, "orlovima" treba čudo - veliko kao Novi Zeland

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbalska reprezentacija Srbije ima jako male šanse da se plasira na Svjetsko prvenstvo 2026, ali nije nemoguće. Evo šta mora da uradi novi selektor Veljko Paunović koji nas je već navikao na čuda. Jedno takvo izveo je 2015. godine na Novom Zelandu.

Kako Srbija može do baraža za Mundijal 2026 Izvor: MN PRESS

Novi selektor fudbalske reprezentacije biće Veljko Paunović. Poslije dugih pregovora sa FSS, Paunović je prihvatio ponudu "orlova" i to samo uz jedan uslov - da odmah postane selektor i da ne čeka naredni ciklus kvalifikacija. Malo je trenera koji bi pristali na tako nešto, a kamoli insistirali na tome jer se ekipa poslije ostavke Dragana Stojkovića Piksija nalazi u rasulu, pa je malo kome do fudbala u novembru jer "orlovi" imaju male šanse za ispunjenje cilja.

Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na trećem mjestu u svojoj kvalifikacionoj grupi i slijede joj utakmice sa Engleskom (13. novembar) na Vembliju, pa zatim sa Letonijom (16. novembar) u Leskovcu, koje sada sa dolaskom Paunovića ne moraju da budu formalnost kao što smo pretpostavljali.

Kako Srbija može do baraža?

Izvor: MN PRESS

Srbija ne može direktno do mjesta na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, ali i dalje u teoriji može da dođe do baraža. To je moguće ako bude drugoplasirana u grupi, ispred Albanije, međutim daleko se veće šanse daju ovoj reprezentaciji koja ju je pobijedila u Leskovcu prije tri nedjelje. Zapravo, Veljku Paunoviću treba čudo veliko kao Novi Zeland.

Srbija mora da osvoji makar bod protiv Engleske, pa da se nada da će Albanija izgubiti od Engleske, takođe ubjedljvo. Albanija prvo igra sa Letonijom, pa sa Engleskom, što znači da ni ona nije završila posao do kraja.

S obzirom na to da se u poretku izjednačenih ekipa gleda gol-razlika, a ne međusobni skor, Srbija može dalje ako osvoji i četiri boda ako bude na taj način uspješnija od Albanije. Trenutno joj to ne ide naruku jer je Srbija na nuli, a Albanija ima "+3" i tu je debelo košta debakl protiv Engleza...



Standings provided by Sofascore

Naravno, ako bi Albanija osvojila manje od tri boda, to bi takođe bila velika šansa za Srbiju...

Ima i luđi scenario za Srbiju

Od ovog scenarija postoji još luđi, a to je da se kroz Ligu nacija "ušunja" u baraž. Trenutno ni tu nije u prednosti jer su druge reprezentacije ostvarile bolje rezultate u ovom takmičenju. Zbog toga je scenario koji je pred vama, i u kome moraju da se ostvare tri od četiri tačke, daleko nerealniji:

  1. Rumunija mora da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi
  2. Švedska mora da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi
  3. Sjeverna Irska mora da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi
  4. Belgija ne smije da završi među dvije najbolje ekipe u svojoj kvalifikacionoj grupi

Tagovi

