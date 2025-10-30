logo
Veljko Paunović sigurno vraća dva igrača u reprezentaciju: Tu nije kraj, 'oživjeće' neke koje je Piksi otpisao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Novi selektor Srbije Veljko Paunović sigurno će vratiti braću Milinković-Savić u tim "orlova". Ali tu nije kraj.

Veljko Paunović vraća Sergeja i Vanju Milinković Savića u reprezentaciju Srbije Izvor: MN PRESS

Sada je gotovo, vratio se Veljko Paunović. Dugo je čekano da on preuzme selekciju Srbije, još od velikog uspjeha "zlatnih orlića" i osvajanja Svjetskog prvenstva 2015. godine pominjao se on kao velika želja srpske javnosti. 

Ipak, on je gradio karijeru u SAD, Meksiku i na kraju u Španiji, a kada je samo nekoliko dana prije odlaska Dragana Stojkovića Piksija sa klupe "orlova" dobio otkaz u Ovijedu opet je postao interesantan.

Sada je sigurno da će neke igrače vratiti u tim već za meč sa Engleskom koji ih uskoro čeka u kvalifikacijama, kao i za duel sa Letonijom. Tog 13. i 15. novembra vrlo vjerovatno će Srbija računati na braću!

Povratak Milinković Savića

Prvi golman "orlića" bio je Predrag Rajković na Novom Zelandu, ali Vanja Milinković-Savić odlično poznaje novog selektora jer je on bio rezerva. Sada čekamo da vidimo povratak među stative golmana Napolija. Velika je konkurencija u timu Srbije na golu, ali nakon što je propustio nekoliko okupljanja zaista je za očekivati da se Vanja vrati na spisak.

Što se tiče Sergeja Milinkovića Savića, djelovalo je da je njegova karijera u reprezentaciji gotova. Ipak, ako se sa nekim razumio i ako mu je neko vjerovao, to je Veljko Paunović. Ako ga on ne vrati, neće niko...

Ko bi još mogao nazad?

Znamo da su od "orlića" još uvijek u timu Srbije aktivni i uvek na spisku Miloš Veljković, Nemanja Maksimović i Andrija Živković. Predrag Rajković jeste preskakao neke pozive, ali uglavnom zbog povreda i on se očekuje na prvom spisku Paunovića. A ko bi mogao da zaigra a da nije bio u prvom planu kod Piksija?

Prije svega Milan Gajić koji u CSKA igra na obje bekovske pozicije u formaciji sa trojicom pozadi, ali mu prethodni selektor nije vjerovao. Dobio je nekoliko poziva, ali poslije crvenog kartona protiv Rusije nije ga bilo. Takođe Srđan Babić koji je povremeno na spisku sada bi kao stub Paunovićeve odbrane prije 10 godina mogao da se izbori za mjesto u timu. 

Mijata Gaćinovića i Marka Grujića bi takođe mogao da oživi u dresu Srbije novi selektor, a da li će to biti tako, vidjećemo. Nije daleko 13. novembar i meč sa Engleskom...

Tagovi

Veljko Paunović Srbija orlovi Sergej Milinković-Savić Vanja Milinković-Savić

