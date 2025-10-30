logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rade Bogdanović tjerao Piksija i zvao Paunovića za selektora: "Četvoro djece, a pet jezika priča"

Rade Bogdanović tjerao Piksija i zvao Paunovića za selektora: "Četvoro djece, a pet jezika priča"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Među prvima koji je izrazio želju da Veljko Paunović postane selektor Srbije je Rade Bogdanović.

Rade Bogdanović o Veljku Paunoviću Izvor: YouTube/TV Prva/Screenshot/MN Press

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije biće Veljko Paunović. FSS je danas postigao dogovor sa njim, prihvatio je jedini uslov koji je imao, tako da će Paunović već od meča sa Engleskom (13. novembra) na Vembliju biti na čelu "orlova" i probaće opet da napravi čudo i odvede "orlove" na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Za tako nešto biće mu potrebni i fudbaleri koji su prethodno otpisani kod Dragana Stojkovića Piksija, a ova vijest posebno će obradovati Radeta Bogdanovića.

Bivši fudbaler, danas TV analitičar, žestoko je apelovao da Piksi dobije otkaz - na kraju je podnio ostavku - dok je potom u više navrata izrazio želju da Veljko Paunović postane novi selektor Srbije. Bila je to i želja javnosti, a Bogdanović je imao i zapažanje zašto je idealan izbor za novog selektora.

Bogdanović već predlagao Paunovića

"Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja nema španske trenere. Mi uvozimo krševe još od 2005. godine. Španac trener je svuda, sem kod nas. Kad uzmete Španca trenera, koji je prošao određenu školu, to je drugo...", pričao je Rade Bogdanović u intervjuu za "Super indirektno kod Milana i Popa".

"Sreo sam Radujka u septembru prošle godine u jednom restoranu, prišao mu i pitao da li mogu da mu dam jedan savjet. Tad sam mu rekao da drže Piksija, neka odradi Ligu nacija, da uzme još jedno 400.000 evra, tolika mu je plata, a da se tajno nađe selektor. Evo vam ime: Veljko Paunović. Izlazi iz ugovora, pustite ga šest mjeseci da može da uđe u ritam kvalifikacija, sada bismo možda pričali drugu priču, a možda i ne bi, ja sada to stvarno ne znam. Ali zašto on? Nisam ga čuo ni vidio 15 godina. Znam ga iz vremena Atletiko Madrida."

Ovo posebno Bogdanović cijeni kod Veljka

Izvor: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Ne samo da smatra da je Veljko Paunović odličan trener, nego i čovjek, baš kao i njegov otac Blagoje Paunović koji je legenda Partizana.

"Otac reprezentativac, ime i prezime. Ne samo srpsko, ijugoslovensko, već i evropsko. Otišao je sa 18 godina u Španiju, porodičan, stabilan brak, četvoro djece, pet jezika priča, odličnu karijeru napravio. Izborio se za sve, sam, završio trenersku školu, otišao u Ameriku da vidi kako da bude menadžer, da vidi kako se sve organizuje. Bio je u Meksiku, igrao finale, prvenstva, izgubio. Otišao je Španiju, igrao protiv Reala i Barselone, imao šest bodova. Imao jednu veoma skromnu ekipu, skromnih fudbalskih kvaliteta", rekao je Bogdanović.

"Tu nedostaje kvalitet, ali vidiš pečat trenera. Kako se jedan bek kreće, kako se drugi vraća. Nešto je napravio, kao bivši fudbaler, mogu sto odsto da kažem da je nešto napravio...", dodao je on.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veljko Paunović Srbija orlovi Dragan Stojković - Piksi Rade Bogdanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC