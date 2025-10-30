Rade Bogdanović tjerao Piksija i zvao Paunovića za selektora: "Četvoro djece, a pet jezika priča"

Među prvima koji je izrazio želju da Veljko Paunović postane selektor Srbije je Rade Bogdanović.

Izvor: YouTube/TV Prva/Screenshot/MN Press

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije biće Veljko Paunović. FSS je danas postigao dogovor sa njim, prihvatio je jedini uslov koji je imao, tako da će Paunović već od meča sa Engleskom (13. novembra) na Vembliju biti na čelu "orlova" i probaće opet da napravi čudo i odvede "orlove" na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Za tako nešto biće mu potrebni i fudbaleri koji su prethodno otpisani kod Dragana Stojkovića Piksija, a ova vijest posebno će obradovati Radeta Bogdanovića.

Bivši fudbaler, danas TV analitičar, žestoko je apelovao da Piksi dobije otkaz - na kraju je podnio ostavku - dok je potom u više navrata izrazio želju da Veljko Paunović postane novi selektor Srbije. Bila je to i želja javnosti, a Bogdanović je imao i zapažanje zašto je idealan izbor za novog selektora.

Bogdanović već predlagao Paunovića

"Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja nema španske trenere. Mi uvozimo krševe još od 2005. godine. Španac trener je svuda, sem kod nas. Kad uzmete Španca trenera, koji je prošao određenu školu, to je drugo...", pričao je Rade Bogdanović u intervjuu za "Super indirektno kod Milana i Popa".

"Sreo sam Radujka u septembru prošle godine u jednom restoranu, prišao mu i pitao da li mogu da mu dam jedan savjet. Tad sam mu rekao da drže Piksija, neka odradi Ligu nacija, da uzme još jedno 400.000 evra, tolika mu je plata, a da se tajno nađe selektor. Evo vam ime: Veljko Paunović. Izlazi iz ugovora, pustite ga šest mjeseci da može da uđe u ritam kvalifikacija, sada bismo možda pričali drugu priču, a možda i ne bi, ja sada to stvarno ne znam. Ali zašto on? Nisam ga čuo ni vidio 15 godina. Znam ga iz vremena Atletiko Madrida."

Ovo posebno Bogdanović cijeni kod Veljka

Izvor: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Ne samo da smatra da je Veljko Paunović odličan trener, nego i čovjek, baš kao i njegov otac Blagoje Paunović koji je legenda Partizana.

"Otac reprezentativac, ime i prezime. Ne samo srpsko, ijugoslovensko, već i evropsko. Otišao je sa 18 godina u Španiju, porodičan, stabilan brak, četvoro djece, pet jezika priča, odličnu karijeru napravio. Izborio se za sve, sam, završio trenersku školu, otišao u Ameriku da vidi kako da bude menadžer, da vidi kako se sve organizuje. Bio je u Meksiku, igrao finale, prvenstva, izgubio. Otišao je Španiju, igrao protiv Reala i Barselone, imao šest bodova. Imao jednu veoma skromnu ekipu, skromnih fudbalskih kvaliteta", rekao je Bogdanović.

"Tu nedostaje kvalitet, ali vidiš pečat trenera. Kako se jedan bek kreće, kako se drugi vraća. Nešto je napravio, kao bivši fudbaler, mogu sto odsto da kažem da je nešto napravio...", dodao je on.