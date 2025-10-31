Paunović 10 šampiona neće zvati u reprezentaciju: Orlići sa Novog Zelanda nisu ni blizu dresa Srbije

Desetorica fudbalera koje je Veljko Paunović vodio do titule na Svjetskom prvenstvu 2015. godine danas nisu ni blizu reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije ima novog selektora, pošto je Veljko Paunović prihvatio ponudu da povede nacionalni tim u finišu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se igra 2026. godinu. Malo više od 10 godina nakon što je sa reprezentacijom do 20 godina osvojio Svjetsko prvenstvo, Paunović sjeda na klupu seniorskog tima i ponovo će imati priliku da radi sa fudbalerima koje dobro poznaje iz mlađih kategorija.

Braću Milinković-Savić moraće da vrati u reprezentaciju, igračima poput Gajića, Zdjelara, Grujića i Gaćinovića moraće da pruži novu šansu i energiju, a ima i onih na koje uopšte neće računati. Zapravo, čak desetorica fudbalera koji su bili dio tima na Svjetskom prvenstvu za fudbalere do 20 godina u selekciji Veljka Paunovića danas nisu ni blizu seniorske reprezentacije Srbije, pa je potpuno očekivano da ne dobiju poziv novog selektora ni u narednom periodu.

Selektorski mandat Veljka Paunovića sigurno neće obilježiti nekoliko momaka koji su imali zapažene uloge na putu do svjetske titule, koju je cijela Srbija proslavila na ulicama Beograda. Podsjećamo, nekoliko desetina hiljada ljudi skupilo se da pozdravi momke za koje se vjerovalo da su budućnost srpskog fudbala i da bi mogli da donesu mnogo radosti. Nije baš sve išlo po planu...

Ko je promijenio reprezentaciju?

Odmah nakon povratka sa Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina, Čukarički se naljutio na selektora mlade reprezentacije Tomislava Sivića što poziv u reprezentaciju do 21 godine nije dobio ofanzivac Staniša Mandić. Vladimir Matijašević je poslao pismo javnosti, u kojem je optužio Sivića da igrače bira na osnovu menadžerskih agencija koje ih zastupaju, a zatim je cijela priča dobila neočekivati epilog.

Staniša Mandić je prihvatio poziv Crne Gore i već tokom 2015. godine odigrao četiri meča za seniorsku reprezentaciju. Tako je sebe diskvalifikovao iz priča o seniorskoj reprezentaciji Srbije, a Mandić je kasnije igrao i za mladu selekciju Crne Gore. Istina, njegova karijera nije se razvijala na pravi način - danas igra za Arsenal iz Tivta i već deset godina nije seniorski reprezentativac Crne Gore.

Ko je završio karijeru?

Svojevremeno najtalentovaniji fudbaler Crvene zvezde, kojem je Robert Prosinečki pružio priliku u seniorskom fudbalu, danas je već penzioner. Filip Janković se pomalo neočekivano našao na konačnom spisku Veljka Paunovića za Mundijal, a na samom turniru nije imao veliku ulogu. Takođe, njegova karijera nije išla tokom koji se očekivao, pa je on kao vrlo mlad odlučio da okači kopačke o klin.

Danas radi sa mlađim kategorijama OFK Beograda, a zanimljivo je da je u pet evropskih zemalja pokušao da izgradi karijeru. Bogato iskustvo koje je stekao, kao i stalna borba sa pritiskom koji je rano stavljen na njegova leđa mogli bi da mu pomognu da stvara buduće reprezentativce. Svakako, za njega neće biti poziva selektora Paunovića.

Ko je nestao sa mape?

U mlađim kategorijama Stefan Ilić igrao je za Crvenu zvezdu i Partizan, u seniorskom fudbalu predstavio se široj javnosti u dresu Spartaka iz Subotice, a zatim ga je Zvezda kupila i vratila u Beograd. Ta saradnja nije uspjela, nije bila sjajna ni pozajmica u Radničkom iz Niša, pa je karijera svjetskog šampiona išla nizbrdo...

Bežanija, Metalac iz Gornjeg Milanovca, Bačka iz Bačke Palanke, pa drugoligaš u Indiji i na kraju nekoliko niželigaških klubova u Srbiji. Danas je Stefan Ilić daleko od profesionalnog fudbala, a ne od poziva za reprezentaciju. Sigurno je da u narednim godinama neće obući dres Srbije, iako je kao omladinac najavljivao da ima potencijal za to.

Ko je još daleko od dresa Srbije?

Pozive u seniorski tim Srbije do sada nisu dobijali levi bekovi Nemanja Antonov i Stefan Milošević, a to se vjerovatno neće mijenjati ni u narednim godinama. Antonov, nekadašnji igrač Partizana, trenutno igra za Spartak iz Njiređhaze u Mađarskoj. Sa druge strane Milošević, nekadašnji igrač Crvene zvezde, nastupa za ivanjički Javor.

Mesta u reprezentaciji do sada nije bilo ni za trojicu centralnih defanzivaca - Radovan Pankov nije stigao do nacionalnog tima ni kada je sasvim pristojno igrao u Crvenoj zvezdi, a još dalje od njega bili su Miladin Stevanović i Vukašin Jovanović. Pankov trenutno igra za Legiju iz Varšave, Stevanović je u Makabiju iz Bnei Raine, dok Jovanović nema klub u ovom trenutku.

Na kraju, pozivu u reprezentaciju Srbije u ovom trenutku ne može da se nada ni Ivan Šaponjić, koji je bio među najmlađima na Novom Zelandu. Nakon godina u rezervnom timu Benfike, pa prvom timu Atletiko Madrida, njegova karijera ide nizbrdo i trenutno je član Diošđera u Mađarskoj.

Specifičan je slučaj Filipa Manojlovića, za kojeg se danas ne može reći da je kandidat za reprezentaciju Srbije, ali je on 2017. godine branio za reprezentaciju Superlige protiv SAD. Nakon odlaska iz Zvezde nekoliko godina proveo je u Španiji i nije imao priliku da brani formu je pronašao u Spartaku iz Subotice, zatim je bio fantastičan u Borcu iz Banjaluke, a trenutno je čuvar mreže Đurgardena u Švedskoj. Njemu najveći problem pravi paklena konkurencija među stativama gola reprezentacije Srbije.

