Veljko Paunović saopštio prvi spisak Srbije: Еvo ko igra protiv Engleske i Letonije!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veljko Paunović je odabrao igrače za mečeve sa Letonijom i Engleskom.

Prvi spisak Paunovića kao selektora Srbije Izvor: MN PRESS

Novi selektor Srbije Veljko Paunović objavio je prvi spisak igrača otkako je preuzeo nacionalni tim. Paunović je odabrao igrače koji će konkurisati za mečeve sa Engleskom u Londonu 13. novembra i Letonijom u Leskovcu tri dana kasnije.

Za razliku od nekih prethodnih spiskova vidjeli smo Ognjena Mimovića, Mihaila Ristića, Aleksu Terzića, Lazara Ranđelovića kao i Nemanju Radonjića na spisku. 

Iako je javnost očekivala da se u tim vrate braća Milinković-Savić ni Vanje ni Sergeja nema na ovom spisku. Nema ni Mileta Svilara koji je takođe odavno van tima Srbije, kao ni Milana Gajića koji je bio u lošim odnosima sa selektorom Draganom Stojkovićem.

Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić

Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Ognjen Mimović, Veljko Milosavljević, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić

Vezni red: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić

Napad: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić

