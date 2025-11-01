Veljko Paunović rekao "ne": Trebalo da postane najplaćeniji trener u istoriji kluba, sve odbio zbog Srbije

Selektor Srbije Veljko Paunović imao je unosnu ponudu Ludogoreca, ali je odlučio da u jako teškom momentu preuzme "orlove".

Izvor: JOSE JORDAN / AFP / Profimedia

Veljko Paunović naslijedio je Dragana Stojkovića Piksija mjestu selektora fudbalske reprezentacije Srbije. Srpski trener je nedavno dobio otkaz u Real Ovijedu koji je uveo u najviši rang španskog fudbala poslije više od dve decenije, a njegova "sloboda" se poklopila sa upražnjenom selektorskom klupom.

Nije mnogo Paunović razmišljao kada su ga pozvali iz FSS-a, a sada su isplivale informacije. Nije ponuda Srbije bila jedina, pošto ga je bugarski Ludogorec zvao i ponudio mu zavidnu sumu. Tamošnji mediji pišu da je u pitanju cifra od milion evra i da im je upravo bio potreban trener takvog kalibra za povratak na čelo bugarskog fudbala.

"Orlove je odbio bivši trener Ovijeda, pošto je preuzeo reprezentaciju svoje zemlje. Upravo takav kalibar trenera Ludogorec traži i za njegovu platu spreman je da izdvoji do 1.000.000 evra godišnje", piše "Tema sport".

Ludogorec je otpustio Portugalca Ruija Motu zbog loših rezultata. U prvenstvu zaostaju za liderom Levskim devet bodova, dok su Ligi Evrope upisali dva uzastopna poraza. Navodi se Motin naslednik sigurno biti najplaćeniji trener u istoriji kluba, a da je do sada najviše zarađivao Brazlac Paulo Autuori, koji je vodio ekipu u jesen 2018. godine.

Nisu poznati detalji ugovora

Veljko Paunović prihvatio je poziv reprezentacije Srbije i imao je samo jedan uslov - da preuzme odmah ekipu, a ne da to bude od idućeg ciklusa. Njegova plata je totalna nepoznanica, dok se spekuliše da je Dragan Stojković Piksi zarađivao oko milion i po evra godišnje.

"Veljko Paunović je od prvog dana pokazao da mu je interes fudbalske reprezentacije ispred svega. Njegov prioritet nije bio ugovor niti finansijski uslovi, već da se odmah stavi na raspolaganje Fudbalskom savezu Srbije i preuzme ekipu u ovako važnom trenutku", rekao je generalni sekretar Branko Radujko.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!