Veljko Paunović doveo legendarnog fudbalera Junajteda: Fergusonov džoker u stručnom štabu Srbije

Veljko Paunović doveo legendarnog fudbalera Junajteda: Fergusonov džoker u stručnom štabu Srbije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veljko Paunović je odredio ko će igrati za Srbiju, ali i stručni štab koji će mu pomagati.

Ko je u stručnom štabu Veljka Paunovića u reprezentaciji Srbije Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi selektor Srbije Veljko Paunović saopštio je svoj prvi spisak otkako je preuzeo "orlove", a uz igrače na koje računa saznali smo i ko čini njegov stručni štab.

Objavljeno je da je Paunović napravio štab sa pet stručnjaka, a prvi pomoćnik će mu biti Portugalac Nunjo Migel Gomeš Benteš Lapreja. On je nekadašnji član omladinske škole Sportinga, veći deo karijere proveo je u manjim portugalskim klubovima, a radi sa Paunovićem od 2018. godine.

Fergusonov šampion u štabu Orlova

Svakako najpoznatije ime u štabu našeg novog selektora je Kvinton Forčun. Dugogodišnji bivši reprezentativac Južne Afrike u karijeri je nastupao za Atletiko i Mančester junajted, a za sedam godina kod Aleksa Fergusona osvajao je titule. 

Još jedan asistent je nekadašnji argentinski vezista Klaudio Arzeno koji je godinama igrao za Rasing Santander, a sa Paunovićem je sarađivao u Meksiku.

Čovjek od poverenja - Aleksandar Rogić

Jedini srpski član struke biće Aleksandar Rogić. Bivši fudbaler Miliconara i Radničkog iz Beograda već je bio asistent u štabu Srbije od 2008. do 2010. godine kao i 2014. a vodio je U19 i U20 selekcije. Bio je asistent u Pattizanu, Legiji iz Varšave, CSKA iz Moskve, AEK-u iz Atine,a samostalno je vodio dva estonska i jedan poljski klub.

Trener golmana biće Hesus Salvador Garido koji tu funkciju obavlja u Al Itihadu gdje već radi sa Predragom Rajkovićem. Kondicioni trener biće Alberto Martinez Fernandez.

