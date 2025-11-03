Šest iznenađenja na spisku Paunovića: Srbiji su potrebni novi heroji

Selektor Veljko Paunović objavio je spisak za mečeve sa Engleskom i Letonijom u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Novi selektor Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača za mečeve protiv Engleske i Letonije, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Među odabranima nema kapitena Aleksandra Mitrovića koji je doživio povredu lista, nismo dočekali povratak braće Milinković-Savić, dok se među "orlove" Nemanja Radonjić.

Nekadašnji šampion svijeta sa mladom reprezentacijom dao je šansu nekolicini igrača koji se nisu naigrali ni dokazali u prethodnom periodu. Ipak, uvijek su bili tu kada reprezentacija pozove. "Orlovi" su u jako teškoj situaciji pred nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo gdje ih čekaju mečevi sa Engleskom i Letonijom, a Srbiji su definitivno potrebni neki novi heroji.

Iznenađenja na spisku Veljka Paunovića

Iako je i bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi vherovao iskusnom napadaču Aleksandru Kataiju, utisak je da Zvezdin "magiko" u poslhednje vrijeme nije na prepoznatljivom nivou. Ipak, u posljednje dvije utakmice bio je jedina svjetla tačka crveno-bijelih, pošto je protiv Radnika i Vojvodine postigao po gol odigravši svih 90 minuta. Prethodno je propustio pet utakmica, trebalo mu je vremena da se vrati u formu i čini se da je uvijek pouzdana opcija sa klupe.

Osim njega i Radonjića, iz Zvezde je poziv dobio Miloš Veljković koji je postao sinonim za "štit" reprezentacije posljednjih godina. Ipak, posljednje dvije utakmice je propustio zbog povrede, pa postoji bojazan koliko će moći da pomogne reprezentativnim saigračima. U posljednjih pet mečeva je odigrao tek 42 minuta, ali u njegovu požrtvovanost ne treba sumnjati kada je riječ o nacionalnom dresu.

Marko Grujć od ove sezone nosi dres AEK-a gdje često ulazi sa klupe i još uvek nije uspio da se izbori za ozbiljniju minutažu. Na nedavnom meču protiv Panetolikosa odigrao je samo minut kada ga je trener uveo u igru u nadoknadi.

Vidi opis Šest iznenađenja na spisku Paunovića: Srbiji su potrebni novi heroji Veljko Paunović u Tigresu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/JAVIER ROJAS/PI Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Reading Football Club Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Što se tiče Ognjena Mimovića, imao je jako težak period po odlasku sa Marakane. Lutao je u Zenitu, imao epizodu u Fenerbahčeu, da bi na kraju stigao u Pafos gdje traži povratak u takmičarski ritam. Posljednji meč proveo je na klupi, dok je u prethodna dva nastupa sakupio nešto više od 40 minuta ukupno.

Luka Ilić je otišao u Real Ovijedo kod Veljka Paunovića, ali saradnja u Španiji nije potrajala. Ipak, nastaviće se u reprezentaciji. Vezista uglavnom dobija drugu šansu, dok je u posljednjoj utakmici stigao do gola što će mu sigurno značiti za samopouzdanje, kako u reprezentaciji, tako i u klubu.

Na spisku je i Mihailo Ristić koji je na startu ove sezone imao peh, što mu je dodatno pogoršalo sitiaciju u Selti. Posljednju utakmicu nije odigrao ni minut, dok prethodne dvije nije imao zapaženiji učinak za ukupno 150 minuta fudbala.

Ko je sve na spisku?

Srbija - Andora

Izvor: MN PRESS

Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić;

Odbrana: Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić;

Vezni igrači: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić;

Napadači: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!