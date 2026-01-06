logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Savić dovodi sinove legendi u Beograd: Ovo je sastav Crne Gore za Evropsko prvenstvo u vaterpolu

Dejan Savić dovodi sinove legendi u Beograd: Ovo je sastav Crne Gore za Evropsko prvenstvo u vaterpolu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ima u sastavu i tamošnje bisere, nasljednike legendarnih asova.

Spisak Crne Gora vaterpolo Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Dejan Savić odredio je spisak igrača za Evropsko prvenstvo u Beogradu (10-25. januar). Trofejni srpski stručnjak uvrstio je u ekipu i dvojicu perspektivnih asova, sinove vaterpolo legendi Crne Gore.

Tako će u Beograd povesti Strahinju Gojkovića (18), sina nekadašnjeg reprezentativca Vladimira Gojkovića, kao i supertalentovanog Srđana Janovića (19), sina Nikole Janovića. Uz njih, u Beograd će i Danilo Stupar, takođe 18-godišnjak i Balša Vučković (20).

Spisak vaterpolo reprezentacije Crne Gore za Evropsko prvenstvo 2026. u Beogradskoj areni:

  • Petar Tešanović
  • Darko Đurović
  • Miroslav Perković
  • Vladan Spaić
  • Jovan Vujović
  • Aljoša Mačić
  • Vasilije Radović
  • Vlado Popadić
  • Dmitrij Holod
  • Balša Vučković
  • Danilo Stupar
  • Dušan Matković
  • Marko Mršić
  • Strahinja Gojković
  • Srđan Janović

Šta očekuje Crnogorce u Beogradskoj areni?

Crna Gora će početi učešće na Evropskom prvenstvu u Grupi A, u okviru koje će 10. januara igrati protiv Malte, 12. protiv Mađarske i 14. protiv Francuske. Plasman u "glavnu rundu" izboriće po tri ekipe iz sve četiri grupe. Crnogorci su na Evropskom prvenstvu ostvarili najveći uspjeh od kada se samostalno takmiče, jer su 2008. postali šampioni Evrope u Malagi. Na istom takmičenju su osvojili i posljednju medalju, bronzu na EP 2020.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Crna Gora Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC