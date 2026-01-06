Dejan Savić dovodi sinove legendi u Beograd: Ovo je sastav Crne Gore za Evropsko prvenstvo u vaterpolu

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ima u sastavu i tamošnje bisere, nasljednike legendarnih asova.
Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Dejan Savić odredio je spisak igrača za Evropsko prvenstvo u Beogradu (10-25. januar). Trofejni srpski stručnjak uvrstio je u ekipu i dvojicu perspektivnih asova, sinove vaterpolo legendi Crne Gore.
Tako će u Beograd povesti Strahinju Gojkovića (18), sina nekadašnjeg reprezentativca Vladimira Gojkovića, kao i supertalentovanog Srđana Janovića (19), sina Nikole Janovića. Uz njih, u Beograd će i Danilo Stupar, takođe 18-godišnjak i Balša Vučković (20).
Spisak vaterpolo reprezentacije Crne Gore za Evropsko prvenstvo 2026. u Beogradskoj areni:
- Petar Tešanović
- Darko Đurović
- Miroslav Perković
- Vladan Spaić
- Jovan Vujović
- Aljoša Mačić
- Vasilije Radović
- Vlado Popadić
- Dmitrij Holod
- Balša Vučković
- Danilo Stupar
- Dušan Matković
- Marko Mršić
- Strahinja Gojković
- Srđan Janović
Šta očekuje Crnogorce u Beogradskoj areni?
Crna Gora će početi učešće na Evropskom prvenstvu u Grupi A, u okviru koje će 10. januara igrati protiv Malte, 12. protiv Mađarske i 14. protiv Francuske. Plasman u "glavnu rundu" izboriće po tri ekipe iz sve četiri grupe. Crnogorci su na Evropskom prvenstvu ostvarili najveći uspjeh od kada se samostalno takmiče, jer su 2008. postali šampioni Evrope u Malagi. Na istom takmičenju su osvojili i posljednju medalju, bronzu na EP 2020.