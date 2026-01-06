Dejan Savić dovodi sinove legendi u Beograd: Ovo je sastav Crne Gore za Evropsko prvenstvo u vaterpolu

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ima u sastavu i tamošnje bisere, nasljednike legendarnih asova.

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Dejan Savić odredio je spisak igrača za Evropsko prvenstvo u Beogradu (10-25. januar). Trofejni srpski stručnjak uvrstio je u ekipu i dvojicu perspektivnih asova, sinove vaterpolo legendi Crne Gore.

Tako će u Beograd povesti Strahinju Gojkovića (18), sina nekadašnjeg reprezentativca Vladimira Gojkovića, kao i supertalentovanog Srđana Janovića (19), sina Nikole Janovića. Uz njih, u Beograd će i Danilo Stupar, takođe 18-godišnjak i Balša Vučković (20).

Spisak vaterpolo reprezentacije Crne Gore za Evropsko prvenstvo 2026. u Beogradskoj areni:

Petar Tešanović

Darko Đurović

Miroslav Perković

Vladan Spaić

Jovan Vujović

Aljoša Mačić

Vasilije Radović

Vlado Popadić

Dmitrij Holod

Balša Vučković

Danilo Stupar

Dušan Matković

Marko Mršić

Strahinja Gojković

Srđan Janović

Šta očekuje Crnogorce u Beogradskoj areni?

Crna Gora će početi učešće na Evropskom prvenstvu u Grupi A, u okviru koje će 10. januara igrati protiv Malte, 12. protiv Mađarske i 14. protiv Francuske. Plasman u "glavnu rundu" izboriće po tri ekipe iz sve četiri grupe. Crnogorci su na Evropskom prvenstvu ostvarili najveći uspjeh od kada se samostalno takmiče, jer su 2008. postali šampioni Evrope u Malagi. Na istom takmičenju su osvojili i posljednju medalju, bronzu na EP 2020.