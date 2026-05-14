Otkriveno zašto ne puštaju Ratka Mladića: Iz Haga otkrili sve o njegovom zdravstvenom stanju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Grasijela Gati Santana odbila je zahtjev za oslobađanje Ratka Mladića radi lečenja u Srbiji, uz ocjenu da su njegove hronične bolesti teške, iako je priznato da je u završnoj fazi života.

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbjasnila je odluku da odbije zahtjev za oslobađanje generala Ratka Mladića radi liječenja u Srbiji navodima da je "stanje Ratka Mladića loše zbog hroničnih bolesti", iako je priznala da je on "u posljednjim fazama svog života".

U odluci koju je potpisala Santana navodi se da je stanje generala Mladića "uglavnom zasnovano na hroničnim i višestrukim bolestima", a da su ranije odluke o oslobađanju iz humanitarnih razloga donošene "zbog naglog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja kod drugih osuđenika".

Santana tvrdi da je stanje generala Mladića "drugačije u odnosu na neizlječive bolesti sa brzim napredovanjem", te da se po tome razlikuje od slučaja general-pukovnika Nebojše Pavkovića, komandanta specijalnih snaga Službe državne bezbednosti SR Јugoslavije Franka Simatovića ili bivšeg šefa Kriznog štaba Srpske Autonomne Oblasti Krajina Radoslava Brđanina.

U odluci se ponovo tvrdi da je general Mladić pod nadzorom "najboljih stručnjaka" i da "dobija svu neophodnu njegu".

Stanje generala Mladića naglo se pogoršalo nakon dva moždana udara. Iako je tim odbrane u više navrata ukazivao na jako loše zdravstveno stanje generala, iz Mehanizma su se oglušili na sve njihove zahtjeve za oslobađanje iz humanitarnih razloga.

