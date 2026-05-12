Dan odluke za Ratka Mladića: Odbrana danas šalje podnesak Hagu o terminalnom stanju

Odbrana Ratka Mladića dostaviće danas Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu podnesak na izvještaj nezavisnih ljekara koji ocjenjuju njegovo zdravstveno stanje kao terminalno, izjavio je njegov sin Darko Mladić.

Darko Mladić je sinoć rekao da odbrana radi na podnesku i da je rok za njegovo dostavljanje danas do kraja dana, ali nije mogao da iznese detalje sadržaja, prenijela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

On je naveo da podnesak sadrži komentare odbrane na izvještaj nezavisnih lekara koje je dodatno angažovao haški Mehanizam, a koji su svoj izvještaj dostavili u petak.

Prema njegovim riječima, još nije dostavljen novi izveštaj ljekara iz pritvorske jedinice u Hagu, koji, kako je rekao, mogu i da ne dostave svoje mišljenje.

Darko Mladić je podsjetio da su ranije pritvorski lekari već izradili izvještaj, nakon čega su nezavisni ljekari dali svoje nalaze na osnovu tog dokumenta.

"Ako budu imali primjedbe, pritvorski ljekari će dostaviti novi izvještaj, a ako ne, onda ga neće biti", rekao je Darko Mladić.

On je naveo da do kasnih popodnevnih sati juče odbrana nije dobila mišljenje ljekara u haškom pritvoru, gdje se Mladić već dvije godine nalazi na palijativnoj nezi.

Darko Mladić je dodao da je moguće da izjveštaj pritvorskih ljekara uopšte ne bude dostavljen odbrani, već da ga vidi samo sudija, iako bi, kako je rekao, trebalo da bude dostupan i odbrani.

On je potvrdio da u zdravstvenom stanju Mladića nema poboljšanja i da je ono i dalje veoma loše.

