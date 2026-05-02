Ratko Mladić vraćen u pritvorsku bolnicu: Njegov sin tvrdi da ljekari nisu potvrdili moždani udar

General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je danas prebačen u civilnu bolnicu u Hagu jer su ljekari sumnjali da je imao moždani udar, potvrdio je Srni generalov sin Darko Mladić.

Darko Mladić je rekao da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar i da su ga vratili u pritvorsku bolnucu.

"Pričao sam sa njim i zvučao je isto kao i jutros kada smo razgovarali", rekao je Darko Mladić Srni.

On je ranije danas rekao Srni da je sa ocem razgovarao oko 10.00 časova i da su ga dva sata kasnije zvali da ga obavijeste da je general prebačen u civilnu bolnicu jer je imao simptome koji ukazuju na moždani udar.

Potvrdio je i da će u ponedjeljak otputovati u Hag da posjeti oca.

Advokatski tim Ratka Mladića podnio je zahtjev u četvrtak, 23. aprila, u kojem se zahtijeva uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.