Ratko Mladić vraćen u pritvorsku bolnicu: Njegov sin tvrdi da ljekari nisu potvrdili moždani udar

Ratko Mladić vraćen u pritvorsku bolnicu: Njegov sin tvrdi da ljekari nisu potvrdili moždani udar

Autor D.V. Izvor SRNA
General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je danas prebačen u civilnu bolnicu u Hagu jer su ljekari sumnjali da je imao moždani udar, potvrdio je Srni generalov sin Darko Mladić.

Ratko Mladić vraćen u pritvorsku bolnicu: Ljekari nisu potvrdili moždani udar Izvor: Shutterstock/atvbl.rs/screenshot

Darko Mladić je rekao da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar i da su ga vratili u pritvorsku bolnucu.

"Pričao sam sa njim i zvučao je isto kao i jutros kada smo razgovarali", rekao je Darko Mladić Srni.

On je ranije danas rekao Srni da je sa ocem razgovarao oko 10.00 časova i da su ga dva sata kasnije zvali da ga obavijeste da je general prebačen u civilnu bolnicu jer je imao simptome koji ukazuju na moždani udar.

Potvrdio je i da će u ponedjeljak otputovati u Hag da posjeti oca.

Advokatski tim Ratka Mladića podnio je zahtjev u četvrtak, 23. aprila, u kojem se zahtijeva uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

