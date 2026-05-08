Hag odbio sastanak sa delegacijom Srpske o zdravstvenom stanju Ratka Mladića

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Gracijela Gati Santana odbila je sastanak sa delegacijom Srpske o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića, uz obrazloženje da u ovom trenutnku nije u mogućnosti da ih primi.

Ministarstvo je ranije zatražilo sastanak ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka sa predsjednicom Mehanizma, kao i sa relevantnim predstavnicima ove institucije, kako bi razgovarali o zdravstvenoj zaštiti i uslovima u kojima boravi general Mladić.

U dopisu dostavljenom Ministarstvu pravde Republike Srpske navodi se da je Vlada Srpske već uputila pismo predsjednici Mehanizma u kojem se zalaže za adekvatnu zdravstvenu zaštitu i puštanje generala Mladića na liječenje u okviru postupka koji je trenutno u toku.

"U tom kontekstu, a radi očuvanja i privida i stvarne sudske nezavisnosti u vezi sa zahtjevom gospodina Mladića, predsjednica u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju", navedeno je u odgovoru iz Haga.

Vlada Republike Srpske ranije je uputila i humanitarni apel u vezi sa zdravstvenim stanjem generala Mladića.

(Srna)