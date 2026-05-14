Odbijen zahtjev da Ratko Mladić bude prebačen na liječenje u Srbiju

Haški Mehanizam odbio je zahtjev odbrane da Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja, rekao je njegov sin Darko Mladić.

"Haški tribunal je, po ko zna koji put, pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Nažalost, odbijeni smo", rekao je Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, obrazloženje Mehanizma je da ima najbolje moguće doktore koji mu pružaju najbolju moguću njegu, a to su doktori koji su ga liječili od urinarnih infekcija nakon što je dobio moždani udar.

"To su doktori koji nisu uspjeli da detektuju moždani udar prije nego što je dobio i drugi moždani udar. Taj nivo cinizma je postao nevjerovatan u Haškom tribunaliu", reka je Darko Mladić.

Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar.

Budući da ljekari tada nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnucu. Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.