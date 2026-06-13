Poginula najmanje jedna osoba u luci Temrjuk u Rusiji.
U strahovitom ukrajinskom napadu dronovima na Rusiju je stradala najmanje jedna osoba u južnoj luci Temrjuk, piše "Rojters". Napad se dogodio u Krasnodarskoj oblasti.
Ovaj napad je nastavak ukrajinskih akcija napada na rusku energetsku infrastrukturu.
☠️— △ (@TheDeadDistrict)June 13, 2026
A maritime terminal is burning in Russia’s Krasnodar region following a Ukrainian attack, according to local authorities.
The governor said that drone strikes hit the Temryuk district of the Krasnodar region. According to preliminary reports, one person was killed and…pic.twitter.com/T8CziXodaA
Poslednji put je lučki grad Temrjuk bio na udaru ukrajinskog napada krajem maja ove godine. Tada je Ukrajina pogodila gasni terminal u toj luci.
Pričinjena je materijalna šteta, ali stepen razmera nije trenutno poznat. Poginula je najmanje jedna osoba, ima i povrijeđenih.
Ukrajina dronovima napala Rusiiju, ima poginulih (Video)