Ukrajina dronovima napala Rusiiju, ima poginulih (Video)

Poginula najmanje jedna osoba u luci Temrjuk u Rusiji.

Izvor: twitter/@TheDeadDistrict/screenshot

U strahovitom ukrajinskom napadu dronovima na Rusiju je stradala najmanje jedna osoba u južnoj luci Temrjuk, piše "Rojters". Napad se dogodio u Krasnodarskoj oblasti.

Ovaj napad je nastavak ukrajinskih akcija napada na rusku energetsku infrastrukturu.

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A maritime terminal is burning in Russia’s Krasnodar region following a Ukrainian attack, according to local authorities.



The governor said that drone strikes hit the Temryuk district of the Krasnodar region. According to preliminary reports, one person was killed and…pic.twitter.com/T8CziXodaA — △ (@TheDeadDistrict)June 13, 2026

Poslednji put je lučki grad Temrjuk bio na udaru ukrajinskog napada krajem maja ove godine. Tada je Ukrajina pogodila gasni terminal u toj luci.

Pričinjena je materijalna šteta, ali stepen razmera nije trenutno poznat. Poginula je najmanje jedna osoba, ima i povrijeđenih.