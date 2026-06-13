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Ukrajina dronovima napala Rusiiju, ima poginulih (Video)

Ukrajina dronovima napala Rusiiju, ima poginulih (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Poginula najmanje jedna osoba u luci Temrjuk u Rusiji.

Ukrajina napala ruski Temrjuk Izvor: twitter/@TheDeadDistrict/screenshot

U strahovitom ukrajinskom napadu dronovima na Rusiju je stradala najmanje jedna osoba u južnoj luci Temrjuk, piše "Rojters". Napad se dogodio u Krasnodarskoj oblasti.

Ovaj napad je nastavak ukrajinskih akcija napada na rusku energetsku infrastrukturu. 

Poslednji put je lučki grad Temrjuk bio na udaru ukrajinskog napada krajem maja ove godine. Tada je Ukrajina pogodila gasni terminal u toj luci.

Pričinjena je materijalna šteta, ali stepen razmera nije trenutno poznat. Poginula je najmanje jedna osoba, ima i povrijeđenih.

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Tagovi

Ukrajina dronovi Rusija

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