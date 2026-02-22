logo
Oboreno više od 70 ukrajinskih dronova: Drama u Rusiji, moskovski aerodromi obustavili rad

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Četiri moskovska aerodroma nakratko su obustavila saobraćaj zbog napada dronovima, ali su letovi nastavili nakon što je ruska protivvazdušna odbrana oborila 71 dron.

Oboreno više od 70 ukrajinskih dronova u Rusiji Izvor: X/@visionergeo/Printscreen

Četiri moskovska aerodroma nastavila su saobraćaj u nedjelju, nakon što je ranije bio obustavljen iz bezbjednosnih razloga, saopštila je avijacijska regulatorna agencija Rosavijacija.

Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo i Žukovski prekinuli su rad na nešto više od sat vremena zbog napada dronovima na rusku prestonicu.

Prema izvještaju Interfaksa, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Rusije, protivvazdušna odbrana oborila je 71 ukrajinski dron, uključujući 11 koji su letjeli ka Moskvi od 14 časova po lokalnom vremenu.

Rusija dronovi Ukrajina

