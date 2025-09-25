logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos nad Skandinavijom: Aerodrom u Danskoj pod opsadom dronova (Video)

Haos nad Skandinavijom: Aerodrom u Danskoj pod opsadom dronova (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Aerodrom u Olborgu na sjeveru Danske zatvoren je u srijedu uveče zbog upada dronova u vazdušni prostor, dok su vlasti u Kopenhagenu i Oslu takođe registrovale slične incidente ranije ove nedjelje.

dronovi nad aerodromom u danskoj Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Aerodrom u Olborgu, gradu na severu Danske, zatvoren je u sredu uveče zbog upada dronova u taj vazdušni prostor. Incidenti ove vrste nastavljeni su nakon što je u ponedjeljak aerodrom u Kopenhagenu bio zatvoren na četiri sata iz istog razloga, dok je istog dana vazdušni saobraćaj u Oslu takođe bio obustavljen na tri sata.

Od tada, danske i norveške vlasti su u bliskom kontaktu, ali njihova istraga još nije potvrdila vezu između ova dva slučaja. Portparol aerodroma u Olborgu odbio je da komentariše broj prijavljenih dronova, ali je policija potvrdila da je primijećen veliki broj.

"Aktivnosti dronova remete normalan rad aerodroma u Olborgu. Vazdušni saobraćaj je zatvoren i svi letovi su otkazani od sada", rekao je Jesper Bojgard, šef lokalne policije, dodajući da oni nastavljaju da prate i kontrolišu situaciju.

Policija je takođe naznačila da je i dalje upitno da li su dronovi viđeni iznad Olborgu povezani sa onima viđenim prije dva dana u Kopenhagenu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Danska dronovi Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ