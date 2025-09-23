logo
Za incident sa dronovima kriva Rusija? Danska premijerka se hitno oglasila

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Danska premijerka izjavila je da ne može isključiti mogućnost da je Rusija odgovorna za sinoćnji incident s dronovima iznad aerodroma u Kopenhagenu, ocijenivši ga kao ozbiljan napad na kritičnu infrastrukturu zemlje.

danska premijerka o dronovima iznad kopenhagena Izvor: EPA/STEVEN KNAP/Emil Nicolai Helms

Danska premijerka Mete Frederiksen jutros je kratko razgovarala sa novinarima povodom invazije sinoćnjeg preletanja dronova iznad aerodroma u Kopenhagenu. Na pitanje novinara DR-a da li incident može biti povezan sa Rusijom, Frederiksen je zauzela prilično obazriv ton, ali je izjavila:

"Ne mogu da isključim da je u pitanju Rusija. Vidjeli smo dronove iznad Poljske koji nisu smjeli da budu tamo. Vidjeli smo aktivnosti u Rumuniji. Vidjeli smo povrede estonskog vazdušnog prostora. Vidjeli smo hakerske napade na evropske aerodrome tokom vikenda. Sada imamo dronove u Danskoj, a izgleda da su se pojavili i u Oslu i Norveškoj. Zato mogu samo da kažem da je, po mom mišljenju, ovo ozbiljan napad na kritičnu dansku infrastrukturu".

U izjavi koju je preneo DR, dodala je i da je namjera mogla biti "da se izazove pometnja i uznemirenost, zabrinutost; da se vidi dokle se može i da se testiraju granice".

U međuvremenu, Rusija je negirala da ima bilo kakve veze sa preletima dronova koji su tokom noći primorali aerodrom u Kopenhagenu da na nekoliko sati zatvori svoj vazdušni prostor, nakon što je danska premijerka izjavila da ne može isključiti rusku umiješanost, prenosi AFP.

"Možda bi strana koja želi da zauzme ozbiljan i odgovoran stav trebalo da prestane da iznosi takve neosnovane tvrdnje iznova i iznova," rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tokom redovnog dnevnog brifinga.

(MONDO)

