Otkazano na stotine letova u Danskoj zbog dronova (Video)

Glavni aerodrom u Kopenhagenu sinoć je bio zatvoren četiri sata zbog pojave dronova, a danska policija vjeruje da je njima upravljao izuzetno sposoban operater, osumnjičeni nisu identifikovani, dok se incidenti još uvijek istražuju.
Danska policija saopštila je jutros da je dronovima, zbog kojih je sinoć privremeno zatvoren glavni aerodrom u zemlji, najvjerovatnije upravljao "veoma sposoban operater", dodajući da osumnjičeni još uvek nisu identifikovani.
"Zaključili smo da je u pitanju ono što bismo nazvali sposobnim operaterom", izjavio je u utorak glavni nadzornik danske policije Jens Jespersen, komentarišući pojavu dronova iznad Kopenhagena.
"To je akter koji ima neophodne sposobnosti, volju i tehnička sredstva da se na ovakav način pojavi i djeluje", dodao je Jespersen, ističući da je još uvijek rano govoriti o tome da li su incidenti u Danskoj i Norveškoj povezani.
Footage published earlier tonight by Norwegian state media, claiming to show one of the large, unidentified drones that shutdown Copenhagen Airport in Denmark for several hours on Monday.pic.twitter.com/IeosEuRd7n— OSINTdefender (@sentdefender)September 23, 2025
Aerodrom zatvoren četiri sata, primijećeno više velikih dronova
Aerodrom u Kopenhagenu bio je zatvoren četiri sata nakon što su dva ili tri velika drona primijećena u neposrednoj blizini, saopštili su zvaničnici. Aerodrom u Oslu takođe je obustavio rad na tri sata, nakon što su dronovi uočeni u dva navrata, prema navodima lokalne policije.
Jespersen je rekao da su dronovi u Danskoj dolazili iz više pravaca, da su palili i gasili sjvetla, a potom nestali posle nekoliko sati.
Zbog incidenta, aerodrom u Kopenhagenu preusmjerio je 31 let na druge destinacije, što je izazvalo domino efekat u avio-saobraćaju, otkazano je ili odloženo oko 100 letova, a pogođeno je približno 20.000 putnika, saopštio je portparol aerodroma.
Serija poremećaja u evropskom vazdušnom saobraćaju
Zatvaranje aerodroma u Danskoj i Norveškoj dolazi u trenutku kada su evropski aerodromi već pogođeni nizom problema. Prošlog petka, sajber-napad je privremeno onesposobio sisteme za prijavu i ukrcavanje kompanije "Collins Aerospace*" (deo korporacije RTX), što je uticalo na rad aerodroma u Londonu (Hitrou), Berlinu i Briselu.
Posljedice tog sajber-napada nastavile su se osećati i tokom vikenda i početkom nedjelje, dodatno ometajući avio-saobraćaj širom regiona.
(MONDO)