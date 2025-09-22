logo
U toku je masovan napad na Moskvu: Ruska protivvazdušna odbrana je već oborila 11 dronova (Video)

Autor mondo.ba
0

Ruska prestonica Moskva suočava se sa napadom dronova, a ruska protivvazdušna odbrana je do sada oborila 11 letjelica, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin.

Napad dronovima na Moskvu Izvor: x/printscreen/@markito0171

Moskva je pod napadom dronova, a ruska protivvazdušna odbrana je u akciji, javljaju ruski mediji, pozivajući se na gradonačelnika Sergeja Sobjanjina.

Gradonačelnik je potvrdio da je do sada oboreno 11 dronova, a trenutno nema informacija o šteti ili žrtvama. Nebo iznad Moskve je potpuno zatvoreno, a eksplozije su zabilježene u brojnim okruzima u centru i na jugozapadu. 

Ruski mediji navode da će nakon napada tajna služba FSB i Istražni komitet sprovesti istragu i da se očekuje krivični postupak zbog terorizma. Operativne službe na terenu ispituju olupine dronova i provjeravaju da li su oni prouzrokovali dodatnu štetu, navodi se.

(MONDO)

