Dodik završio posjetu Rusiji: Zahvalan za tretman u Moskvi

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, rekao je da je završio veoma uspješnu posjetu Rusiji.

Izvor: RTRS

"Zahvalan sam za tretman koji sam imao u Moskvi", napisao je Dodik na Iksu.

Завршио сам веома успјешну посјету Русији. Захвалан сам за третман који сам имао у Москви.pic.twitter.com/vO9kh8iIaV — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 10, 2025

Dodik se tokom posjete Moskvi sastao sa ministrom inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom, pomoćnikom predsjednika Ruske Federacije Jurijem Ušakovim i sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom.

Poslije jučerašnjih sastanaka, Dodik je rekao da je u Moskvi upoznao rusku stranu da Srpska ide na referendum, kao i da neko mora da poništi nered koji je napravio Kristijan Šmit.

Nakon sastanka sa Dodikom, Lavrov je rekao da referendum koji će 25. oktobra biti održan u Republici Srpskoj smatra poštenim.

Takođe je istakao da će se BiH na sjednici Savjeta bezbjednosti UN u oktobru morati pripremiti za neugodna pitanja.

(Srna)