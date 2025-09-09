logo
Dodik i Lavrov u Moskvi: Zapad razvalio Dejtonski sporazum

Dodik i Lavrov u Moskvi: Zapad razvalio Dejtonski sporazum

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, sastao se u Moskvi sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom.

Sastanak dodika i lavrova Izvor: RTRS

Lavrov je na početku sastanka ocijenio stanje u BiH i postupk visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojeg vlasti u RS ne priznaju, upozorivši na kršenje odluka SB UN.

Ruski ministar je istakao da je sastanak došao u pravom trenutku s obzirom na složene procese koji se dešavaju u BiH, a koji se, pre svega tiču Republike Srpske.

"Sve ovo je rezultat grubog mešanja zapada u unutrašnje stvari BiH i direktno kršenje Dejtonskog sporazuma i principa koji su tamo zabilježili, uključujući princip ravnopravno predstavljanje tri naroda i entiteta. Nezakonitim metodama imenovan je takozvani visoki predstavnik, gospodin Šmit, koji nema mandat, ali ipak pokušava da po nalogu Zapada nameće neka rješenja", rekao je Lavrov na početku sastanka.

Lavrov je kazao da mu je drago što vidi Dodika, zajedno sa timom, uključujući i Duška Perovića koji predstavlja Srpsku u Rusiji.

"Drago mi je vas vidim, zajedno sa vašim timom, koji predstavlja Srpsku u Rusiji. Јoš jednom dobro nam došli. To što naše zapadne kolege krše Povelju UN-a ne znači da moramo da ukinemo tu povelju. Smatramo da je Dejtonski sporazum apsulutno pravedan i zato smatramo da je međunarodno pravo na našoj strani. Slažem se sa vama da ne smije da se ćuti i gleda kako se krši Dejton i nadam se da ćemo danas razraditi određene korake i sa drugim zemljama koje su zainteresovane za pravedno rješenje. Liberalni zapad razvalio Dejtonski sporazum", rekao je Lavrov.

Dodik se zahvalio za priliku da se ponovo sretnu.

"Pozdravljam vas i članove vaše delegacije. Slažem se s vama u ocjeni opšteg stanja u BiH. Želim da se zahvalim vama, predsjedniku Vladimiru Putinu i Rusiji za dosljedno postupanje svih ovih godina, za interes koji pokazujete za stanje u Srpkoj. Sačuvali smo naše prijateljstvo i odnose koji nikada nisu bili dovedeni u pitanje", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je pravovremeno djelovanje i reagovanje na situaciju ključno i da 30 godina poslije Dejtonskog sporazuma nismo bili u većem problemu.

Na početku sastanka Dodik je Lavrovu poklonio fotografije srpsko-ruskog hrama u Banjaluci i informisao ga da su postavljene kupole.

(RTRS/MONDO)

Milorad Dodik Sergej Lavrov

