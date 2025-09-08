logo
Dodik u Moskvi sa Lavrovom: Jedna od tema i situacija u BiH

Autor Dragana Božić
Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, sastaće se danas u Moskvi sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

IMG_7513.jpeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Očekuje se da će sagovornici razgovarati o trenutnim pitanjima jačanja partnerstva sa Republikom Srpskom, probleme postkonfliktnog rješenja u BiH i situaciji na zapadnom Balkanu. Politički dijalog sa Republikom Srpskom je intenzivan i ritmičan", navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva ističu da Rusija oštro osuđuje pokušaje Zapada da "upotrebom nečasnih metoda uklone predsjednika Srpske sa političke scene, te da se Moskva zalaže za vraćanje situacije u BiH na pravni demokratski kurs".

"To iziskuje momentalno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, koja je postala glavni izazivač problema u BiH, vraćanje direktnog dijaloga strana unutar BiH i prekid miješanja Zapada u unutrašnja pitanja u BiH", dodaje se u saopštenju. 

Podsjećamo, Dodik je ranije rekao i kako će pokušati da ubijedi ruskog predsjednika Vladimira Putina da podrži težnje za održavanje referenduma o nezavisnosti Srpske.

(Srna/Mondo)

