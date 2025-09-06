Dodik u podkastu američke novinarke: Tramp može da vrati svijet na "fabrička podešavanja"

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, izjavio je da je američki predsjednik Donald Tramp čovjek koji svijetu može da donese mir i stabilizaciju.

Izvor: Borislav Zdrinja

Dodik je istakao da Tramp može da vrati svijet na "fabrička podešavanja", na način da se poštuju vrijednosti koje je civilizacija dostigla, a ne da se prepusti liberalističkim i drugim tendencijama koje uništavaju bit čovjeka, njegovu porodicu, identitet, sposobnost da se odredi.

"Vidim da je on čovjek koji želi da očuva tradicionalne vrijednosti, koji je razumio da migracije razaraju tradicionalna društva i zato se borio protiv migranata. To ovdje gledamo svaki dan, jer je Evropa dozvolila da bude sistemski razgrađena, njihova društva više nisu stabilna i u njima je značajna islamistička komponenta", rekao je Dodik u podkastu američke novinarke Lare Logan.

Dodik je istakao da zbog toga u Zapadnu Evropu dolazi nova kultura, koja se ne asimilira nego se suprostavlja lokalnim kulturama.

"U Trampu sam vidio čovjeka koji će razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i stvari postaviti na drugačiji način", rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je sa oduševljenjem dočekao pobjedu Donalda Trampa u prvom mandatu, te da je bio u mogućnosti da boravi u Čikagu, Milvokiju i Ilinoisu, gdje postoji začajna srpska zajednica, koju je zamolio da glasaju za Trampa, što su oni i uradili.

"Naši podaci govore da je tada za Trampa glasalo više od 90 odsto Srba koji imaju pravo glasa. Računa se da u Čikagu ima 300.000 Srba i to je drugi najveći srpski grad, poslije Beograda", naveo je Dodik.

On je rekao i da je zahvaljujući tom poznatom učešću u kampanji za predsjednika Trampa, pozvan na njegovu inauguraciju u prvom mandatu.

"Kada sam se obratio američkoj administraciji za vizu, stavili su me čekanje. Dva dana prije inauguracije, administracija Baraka Obame mi je uvela sankcije zato što nije mogla da podnese činjenicu da sam bio na strani Trampa", dodao je Dodik.

Dodik je rekao i da nije prestao da se nada u Trampov povratak, te da je i prije posljednjih izbora u SAD javno podržavao Trampa.

Govoreći o demokratskim administracijama SAD, Dodik je istakao da su oni nanijeli mnogo zla Srbima i da su ih bezrazložno satanizovali.

"Mi danas vjerujemo da nam Amerika može pomoći, ne u smislu da Tramp meni vrati podršku, to ne želim, želim da se ispravi nepravda, koja je kontinuirano činjena od /Bila/ Klintona, Obame i /DŽozefa/ Bajdena, koji su ovdje vršili eksperiment", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, nije bilo nijednog razloga da BiH poslije rata bude objedinjena.

SRNA