Slovenija i Hrvatska potpisale deklaraciju o vojnoj saradnji, reagovao Dodik

Slovenija i Hrvatska danas su u Zagrebu potpisale deklaraciju o vojnoj saradnji da bi oružane snage i odbrambene industrije dvije zemlje "bolje i kvalitetnije funkcionisale".

Slovenački ministar odbrane Borut Sajovic rekao je da Zagreb i Ljubljana imaju "veliku odgovornost" na zapadnom Balkanu, posebno u očuvanju mira na Kosovu i Metohiji i u BiH.

Sajovic je rekao da su se "stvari u svijetu promijenile i to zahtijeva dalje jačanje saradnje u odbrani i svim drugim područjima", prenose hrvatski mediji.

Ministar obrane Hrvatske Ivan Anušić rekao da je deklaracija "novo poglavlje" već odličnih odbrambenih odnosa dvije zemlje.

Ministar je naglasio da hrvatska i slovenska vojska već odlično sarađuju, a da je današnjim potpisom započelo "novo poglavlje odnosa".

Dodik: Slovenija nema nikakvu odgovornost kada je BiH u pitanju

U BiH mir vlada već 30 godina, tako da je bezrazložno i nepotrebno da ministar odbrane Slovenije brine o očuvanju mira u BiH, izjavio je danas predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat.

"Slovenija nema nikakvu odgovornost kada je BiH u pitanju, odgovornost je na njenim narodima i rukovodstvima koje su ti narodi izabrali", istakao je Dodik.

Umjesto da brine svoje brige, Dodik je naveo da bi Slovenija da se miješa u odnose u drugim zemljama.

"Kada je Slovenija u prošlosti htjela da nameće svoju volju, znamo kako se završilo", objavio je Dodik na Iksu.

