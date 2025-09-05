logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slovenija i Hrvatska potpisale deklaraciju o vojnoj saradnji, reagovao Dodik 1

Slovenija i Hrvatska potpisale deklaraciju o vojnoj saradnji, reagovao Dodik

Autor Nikolina Damjanić
1

Slovenija i Hrvatska danas su u Zagrebu potpisale deklaraciju o vojnoj saradnji da bi oružane snage i odbrambene industrije dvije zemlje "bolje i kvalitetnije funkcionisale".

G0FtJWcW0AAXeJz.jpg Izvor: Ministrstvo za obrambo RS

Slovenački ministar odbrane Borut Sajovic rekao je da Zagreb i Ljubljana imaju "veliku odgovornost" na zapadnom Balkanu, posebno u očuvanju mira na Kosovu i Metohiji i u BiH.

Sajovic je rekao da su se "stvari u svijetu promijenile i to zahtijeva dalje jačanje saradnje u odbrani i svim drugim područjima", prenose hrvatski mediji.

Ministar obrane Hrvatske Ivan Anušić rekao da je deklaracija "novo poglavlje" već odličnih odbrambenih odnosa dvije zemlje.

Ministar je naglasio da hrvatska i slovenska vojska već odlično sarađuju, a da je današnjim potpisom započelo "novo poglavlje odnosa".

Dodik: Slovenija nema nikakvu odgovornost kada je BiH u pitanju

U BiH mir vlada već 30 godina, tako da je bezrazložno i nepotrebno da ministar odbrane Slovenije brine o očuvanju mira u BiH, izjavio je danas predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat.

"Slovenija nema nikakvu odgovornost kada je BiH u pitanju, odgovornost je na njenim narodima i rukovodstvima koje su ti narodi izabrali", istakao je Dodik.

Umjesto da brine svoje brige, Dodik je naveo da bi Slovenija da se miješa u odnose u drugim zemljama.

"Kada je Slovenija u prošlosti htjela da nameće svoju volju, znamo kako se završilo", objavio je Dodik na Iksu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija Hrvatska vojska saradnja Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Slovenci već odavno vršljaju po RS i Banjaluci,dolaze kao tobož turisti i kao pričaju sve lepo o domaćinima a ovamo sklapaju ratne saveze protiv tih istih domaćina. Daleko im kuća

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ