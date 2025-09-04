logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dončić se kladio u 50 sklekova sa bivšim igračem Zvezde: Šta mislite, ko je na kraju morao na pod?

Dončić se kladio u 50 sklekova sa bivšim igračem Zvezde: Šta mislite, ko je na kraju morao na pod?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Luka Dončić i Alen Omić opkladili su se u šut NBA zvijezde, pa je igrač Budućnosti morao po kazni da uradi 50 sklekova

Luka Dončić i Alen Omić kladili se Izvor: Screenshot/Instagram/@edinenciklopedija

Možda se nekome činilo da reprezentacija Slovenije ima probleme, ali ono što je najvažnije jeste da je atmosfera u ekipi i dalje na visokom nivou. To su dokazali i Luka Dončić i Alen Omić po ko zna koji put - sada je zadatak bio da igrač Budućnosti uradi 50 sklekova, ako NBA zvijezda da jednu od svojih čuvenih trojki.

Pogodite šta se dogodilo... Već je Luka Dončić poznat kao nevjerovatan strijelac i to ne samo na terenu, nego i van njega - sa prvih sjedišta pored aut-linije, sa tribina, što bi se reklo i sa parkinga. E pa, ponovo je Dončić pokazao da je talentovan za takve šuteve, sad je našao iza visokog paravana, ponovo poprilično daleko od terena, dok je Omić, bivši košarkaš Zvezde, posmatrao blizu tunela dvorane.

Okrenuo je Dončić ka košu, uputio šut i naravno pogodio, a onda je pogledao saigrača i počeo da se smije. Alen Omić kao da nije slutio da će Dončić pogoditi, u nevjerici je gledao NBA zvijezdu, a onda prasnuo u smijeh kao i svi ostali koji su se našli u blizini, pa prionuo na posao. Spustio je stvari i počeo da radi sklekove, baš kako je opklada i zahtijevala.

Slovenija posljednji meč grupne faze igra protiv Izraela u grupi D. Iako ovaj tim ima najbolje strijelca na Eurobasketu, pošto Dončić bilježi 31,3 poena po meču, Slovenci nisu uspjeli da dođu do prevelikog iznenađenja, ispod njih na tabeli su samo Belgija i Island, dok su Francuska, Poljska i Izrael na prva tri mjesta u grupi D.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 Slovenija Luka Dončić Alen Omić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC