Dončić se kladio u 50 sklekova sa bivšim igračem Zvezde: Šta mislite, ko je na kraju morao na pod?

Luka Dončić i Alen Omić opkladili su se u šut NBA zvijezde, pa je igrač Budućnosti morao po kazni da uradi 50 sklekova

Izvor: Screenshot/Instagram/@edinenciklopedija

Možda se nekome činilo da reprezentacija Slovenije ima probleme, ali ono što je najvažnije jeste da je atmosfera u ekipi i dalje na visokom nivou. To su dokazali i Luka Dončić i Alen Omić po ko zna koji put - sada je zadatak bio da igrač Budućnosti uradi 50 sklekova, ako NBA zvijezda da jednu od svojih čuvenih trojki.

Pogodite šta se dogodilo... Već je Luka Dončić poznat kao nevjerovatan strijelac i to ne samo na terenu, nego i van njega - sa prvih sjedišta pored aut-linije, sa tribina, što bi se reklo i sa parkinga. E pa, ponovo je Dončić pokazao da je talentovan za takve šuteve, sad je našao iza visokog paravana, ponovo poprilično daleko od terena, dok je Omić, bivši košarkaš Zvezde, posmatrao blizu tunela dvorane.

Okrenuo je Dončić ka košu, uputio šut i naravno pogodio, a onda je pogledao saigrača i počeo da se smije. Alen Omić kao da nije slutio da će Dončić pogoditi, u nevjerici je gledao NBA zvijezdu, a onda prasnuo u smijeh kao i svi ostali koji su se našli u blizini, pa prionuo na posao. Spustio je stvari i počeo da radi sklekove, baš kako je opklada i zahtijevala.

Slovenija posljednji meč grupne faze igra protiv Izraela u grupi D. Iako ovaj tim ima najbolje strijelca na Eurobasketu, pošto Dončić bilježi 31,3 poena po meču, Slovenci nisu uspjeli da dođu do prevelikog iznenađenja, ispod njih na tabeli su samo Belgija i Island, dok su Francuska, Poljska i Izrael na prva tri mjesta u grupi D.