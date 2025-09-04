logo
Potpuno gaženje na Eurobasketu: Francuska bez milosti iskalila bijes na Islandu

0

Reprezentacija Francuske deklasirala Island na kraju grupne faze Eurobasketa

Francuska gazi Island na Eurobasketu Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Francuske furiozno je ušla u posljednji meč grupne faze protiv Islanda i na poluvremenu imala ogromnu prednost, 66:34.

Izabranici selektora Frederika Fatua od prve sekunde su dodali gas i pokazali Islanđanima da će kući sa svih pet poraza, kao i Češka u grupi Srbije.

Reprezentativci Francuske Mamadu Žaite i Eli Okobo ubacili su do poluvremena po 10 poena, Zakari Risaše dodao je devet, Džejlen Hoard osam, koliko je ubacio i Geršon Jabusele. Francuska će ovom pobedom ostati u trci za osvajanje prvog mesta, a u sklopu te borbe jako je bitan meč Izraela i Slovenije, jer ako Izrael trijumfuje biće prvi dok bi trijumf Slovenije podigao Francusku na čelo tabele. 

Podsjetimo, prvoplasirani iz ove Grupe D biće potencijalni rival Srbije u četvrtfinalu Eurobasketa.

U konkurenciji za prvo mjesto je i Poljska, koja takođe ima skor 3-1. I ona će igrati protiv "otpisanog" rivala, Belgije. Podsjetimo, Francuska je u grupnoj fazi savladala Poljsku 83:76, što je bitno u slučaju da ekipe budu izjednačene u skoru.

Tagovi

košarka Francuska Island Eurobasket 2025

