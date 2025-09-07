Dodik: Nemam problem da se neko iz SNSD-a kandiduje na prijevremenim izborima

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, izjavio je da u Republici Srpskoj nema nijedne ličnosti, pokreta ili političke partije koji traže prijevremene izbore.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Istakao je da njega smjenjuju da bi se "održali izbori po nalogu muslimana iz Sarajeva i stranih okupatora".

"Ovdje čak ni opozicija ne traži izbore, ne traži ni sindikat, niti poslodavci. Mi sad moramo da održimo izbore zato što to kažu iz Sarajeva. U čemu je onda naše poštovanje", rekao je Dodik u podkastu američke novinarke Lare Logan.

Dodik je naglasio da podržava ustavnu BiH, ali ne i vanustavnu.

"Hoću da srušim sistem koji je antiustavan. Zar to nije legitimno? Ja ne rušim Ustav, već tražim da se vrati ono što piše u Ustavu. Ako to vratite, ja nemam nijedan problem sa BiH. Ali, ako nećete, zašto bih ja živio u toj BiH u kojoj nam svaki dan nešto isporučite, pa nam sada kažete - `Evo, ne možete da imate svog predsjednika`", istakao je Dodik.

Dodik je ukazao da je onima koji rade protiv Republike Srpske bilo u interesu da se njemu oduzme pravo da se bavi politikom, jer govori javno, bez oklijevanja, što im se ne sviđa.

Republika Srpska je, dodao je Dodik, zakazala referendum, koji će održati.

"Postoji jednoglasna odluka našeg parlamenta da se ide na referendum i da pitamo građane da li hoće Šmita koji ruši demokrstke izbore, vanustavni sud i Centralnu izbornu komisiju BiH koja legitimno izabranim predstavnicima oduzima mandate", napomenuo je Dodik.

Dodik je rekao da je odluka Republlike Srpske da ne učestvuje u prijevremenim izborima, ali da nema nikakav problem sa tim da neko iz SNSD-a čiji je lider bude kandidovan na te izvore i da ih dobije.

"Naša podrška je u ovom trenutku velika. Sama partija je blizu natpolovične većine, a moja podrška je 62 odsto. Nemam straha od izbora, ali ovdje nije stvar u tome, već u činjenici da Ustav Republike kaže da se predsjednik može promijeniti samo ostavkom ili referendumom o smjeni", pojasnio je Dodik.

Dodik je rekao da će Republika Srpska, ukoliko se ne bude poštovala referendumska volja naroda, kreirati novi referendum u kojem će tražiti nezavisnost.

On je naglasio da je situacija nestabilna na nivou BiH, a da je u Republici Srpskoj veoma stabilna.

(Srna/Mondo)