Dodik: Pokušaću da ubijedim Putina da podrži referendum o nezavisnosti Srpske

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, izjavio je da će pokušati da ubijedi ruskog predsjednika Vladimira Putina da podrži težnje za održavanje referenduma o nezavisnosti Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja

"O tome je razgovarano i ranije, ali je Putin uvijek podržavao Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH. Tako je bilo i posljednji put kada smo razgovarali, ali mnogo toga se promijenilo od tada. Pokušaću da ga ubijedim da podrži naš stav. Ne znam da li ću uspjeti, ali ću svakako o tome govoriti", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da referendum legitimna mogućnost da narod iskaže mišljenje o važnim pitanjima.

"To je civilizacijsko dostignuće koje pripada i srpskom narodu", rekao je Dodik u intervju za ruski servis Bi-Bi-Sija.

Odgovarajući na pitanje šta ako federalna Vlada i Kristijan Šmit ne prihvate rezultate referenduma u Srpskoj koji je raspisan za 25. oktobar, Dodik je rekao da bi to značilo da njima nije stalo do stava i volje naroda kojim oni ovdje pokušavaju da vladaju.

"Nama će to biti osnova da kreiramo neke nove političke agende i procese u kojima ćemo se boriti za afirmaciju narodnog stava. Mi ćemo vjerovatno u nekom narednom periodu pitati narod da li želi da živi u BiH u kojoj se ne prihvata njegova volja", rekao je Dodik.

Istakao je da je BiH besmislena, nemoguća i nedovršena zemlja.

"Poslije silnih međunarodnih operacija, prisile, podmetanja i prevara, BiH ovakva kakva je ne zaslužuje da živi i zato je logično da srpski narod traži svoje pravo na status nezavisne države", rekao je Dodik.

Na pitanje šta želi da bude njegovo nasljeđe, Dodik je rekao da je to u ekonomskom smislu ekonomski razvijena Srpska, u duhovnom očuvanje kulturnih i vjerskih karakteristika srpskog naroda i da Srpska bude nezavisna država.

