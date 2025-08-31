Crveni tepih za ruskog lidera: Putin stigao u Kinu, dolazi li kraj američkoj dominaciji?

Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u kineski grad Tjenđin kako bi prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u kineski lučki grad Tjenđin kako bi prisustvovao regionalnom sigurnosnom samitu gdje Kina želi da ojača otpor zapadnom uticaju u međunarodnim poslovima.

Putin je stigao u rijetku četvorodnevnu posjetu svom najbližem savezniku i najvećem trgovinskom partneru. Na pisti su ga dočekali visoki gradski zvaničnici, a dobrodošlica je uključivala crveni tepih.

Kineska državna televizija CCTV saopštila je da su odnosi između Pekinga i Moskve trenutno "najbolji u istoriji" i da su postali "najstabilniji, najzreliji i strateški najvažniji među svim glavnim zemljama".

Kineski predsjednik Si Đinping biće domaćin 20 svjetskih lidera, uključujući i indijskog premijera Narendru Modija, na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tjenđinu. Ovo će biti najveće okupljanje organizacije od njenog osnivanja 2001. godine, kada su članice bile samo šest zemalja Evroazije.

Predstavljanje alternative

ŠOS, prvobitno osnovan sa fokusom na sigurnost i borbu protiv terorizma, vremenom se proširio na deset stalnih članica i dodatnih 16 zemalja posmatrača i partnera u dijalogu, a sada obuhvata i ekonomsku i vojnu saradnju.

Kina očekuje da će iskoristiti ovaj samit kako bi predstavila alternativu svjetskom poretku kojim upravljaju SAD, a istovremeno će pružiti značajnu diplomatsku podršku Rusiji, čija je ekonomija pod pritiskom zapadnih sankcija izazvanih njenom invazijom na Ukrajinu.

Dan prije dolaska u Kinu, Putin je dao pisani intervju kineskoj novinskoj agenciji Sinhua, u kojem je oštro kritikovao zapadne sankcije, ističući da Moskva i Peking zajedno stoje protiv "diskriminatornih" trgovinskih ograničenja.

Ozbiljni izazovi

Ruska ekonomija se suočava sa ozbiljnim izazovima, uključujući sve veće troškove rata i ograničenja u trgovini, zbog čega se nalazi na ivici recesije. Lideri iz Centralne Azije, Bliskog istoka, Južne i Jugoistočne Azije prisustvovaće samitu, koji Kina želi da predstavi kao demonstraciju jedinstva "globalnog juga" - termina koji se odnosi na zemlje u razvoju, uglavnom smještene na južnoj hemisferi.

