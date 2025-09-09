Lavrov: Referendum u Republici Srpskoj je pošten i glas naroda se mora čuti

Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da smatra poštenim referendum koji će 25. oktobra biti održan u Republici Srpskoj, te naglasio da se savremena Evropa vraća na ideologiju nacizma i ne voli referendume jer ne želi da čuje glas naroda.

Izvor: Srna

"Referendum koji planira Republika Srpska i predsjednik Milorad Dodik (kojem je CIK BiH oduzela mandat) 25. oktobra smatram poštenim. Nezavisnost Kosova su proglasili bez referenduma, refendum u Krimu, koji je bio transparentan, nisu priznali. Zapad ne želi da čuje glas naroda", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare sa Dodikom.

Prema njegovim riječima, na referendumu se čuje riječ naroda koji može da iskaže svoj stav o tome kako rade političari, to je pošten i dostojanstven političar u savremenosti i hrabar i ispravan čovjek.

Na pitanje novinara o preraspodjeli sfere uticaja i načina na koji se to može odraziti na Balkan, Lavrov je odgovorio da je ovdje više riječ o procesu uspostavljanja višepolarnosti.

On je podsjetio da su se u istoriji sfere uticaja dijelile kroz primjenu vojne snage.

"Zemlje koje su se bavile tim podjelama po pravilu su imale dobre ekonomske primjedbe, jer su u nekim dijelovima svijeta bili lideri u ekonomskom razvoju", rekao je ruski šef diplomatije.

On je naveo da se vodi vodi proces uspostavljene višepolarnosti i da to ne znači da neko silom pokušava da oduzme za sebe neku zonu gdje bi uticali.

"Postoje recidivi, ali objektivno osnovni proces višepolarnosti je prirodni proces kroz ubrzani ekonomski razvoj, rješavanje socijalnih pitanja, kroz razvoj nauke i tehnologije. Zemlje izlaze u liderstvo u oblasti ekonomije, finansija, a uz to ide i politički uticaj", rekao je Lavrov.

On je istakao da su zemlje članice BRIKS-a, te Šangajske ogranizacije za saradnju novi centri razvoja i uticaja u savremenom svijetu.

"To je korisno za neke zemlje da se priključe u prirodni proces formiranja ekonomske i tehnološke nezavisnosti, a najvažnije je da se asocira sa procesima razvoja ravnopravne saradnje", ocijenio je Lavrov.

On je pojasnio da se uticaj u svijetu mijenja, a u osnovu te raspodjele uticaja koji sada postoji su prirodni, objektivni procesi razvoja.

"Mi vidimo kako se rješavaju problemi običnih ljudi u Kini, Indiji u drugim zemljama članicama BRIKS-a i Šangajske organizacije za saradnji. Mišljenje naroda postaje odlučujuće prema tim pokazateljima, a ne po kontekstu određenih izbornih kampanja u zapadnim državama", konstatovao je ruski šef diplomatije.

On je istakao da većina evropskih država vještački ubacuje teme koje odvlače ljude od realnih tema i očigledni pad blagostanja birača pokušavaju da potisnu na stranu.

"Kada (predsjednik Ukrajine Vladimir) Zelenski radi na istrebljenju ruskog jezika, kulture, zabrane Ruske pravoslavne crkve to nikome ne smeta. Tumače to odbranom evropskih vrijednosti i dobijaju za to priznanje", ukazao je on.

(MONDO)