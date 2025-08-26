logo
Vučić razgovarao sa Lavrovim: Oglasio se predsjednik Srbije, ovo su bile glavne teme

Autor mondo.ba
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ruskim ministrom spoljnih poslova.

Vučić razgovarao sa Lavrovim Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock/ATA Images/Antonio Ahel

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefon sa ministrom spoljih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovim.

"U dugom i srdačnom razgovoru sa ministrom spoljih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovim razmotrili smo bilateralne odnose, dogovorili dalje unapredjenje ekonomske saradnje, učešće u zajedničkim projektima, i istovremeno analizirali političke odnose, sa željom za daljim unapređenjem komunikacije i saradnje u različitim forumima, organizacijama i institucijama na međunarodnom nivou.

Istovremeno, razmotrili smo situaciju, prije svega političku, u regionu, u Bosni i Hercegovini, krizu koja je spolja izazvana, sa stalnim napadima na Republiku Srpsku.

Ministra Lavrova sam obavijestio i o unutrašnoj situaciji, posebno kada je u pitanju stanje na Kosovu i Metohiji i pokušajima stalnog progona našeg stanovništva sa vijekovnih ognjišta, kao i ćutanja najvećeg dijela međunarodne zajednice.

Dogovoreno je da nastavimo da radimo na razvoju naših odnosa u različitim oblastima", sapštio je predsjednik Vučić.

 (MONDO)

