Dodik u Moskvi sa Šojguom: Situacija u BiH napeta, Rusija podržava Srpsku

Autor Nikolina Damjanić
0

U Moskvi je održan sastanak predsjednika Milorada Dodika, kojem je CIK BiH oduzela mandat i sekretara Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergeja Šojgua.

Dodik se sastao sa Šojguom u Moskvi Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu na sastanku sa  Dodikom rekao je da zna da je situacija u BiH veoma napeta.

"Nadam se da će mjere koje preduzima Republika Srpska, a koje Rusija podržava, dati rezultate. Razgovaraćemo o situaciji u Srpskoj i BiH i o svemu što se događa", kaže Šojgu.

Dodik j3 istakao da se slaže da je dosta toga novoga i da je potrebno razgovarati o detaljima.

"Želim da vas upoznam sa situacijom. Uvjeren sam da je situacija pod kontrolom što se nas tiče. Zapadnjaci i dalje pokušavaju da eliminišu svakog ko im nije po volji, posebno Njemačka i Britanija. Oni žele da završe, nezavršen posao na Balkanu i sankcionišu svakog ko im nije po volji", naveo je Dodik.

Sastanku Dodika i Šojgua prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, šef Predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović i pravnik Slavko Mitrović.

Dodik je tokom posjete Moskvi, održao odvojene sastanke sa ministrom inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom i pomoćnikom predsjednika Ruske Federacije Јurijem Ušakovom.

(MONDO/RTRS)

Milorad Dodik sergej šojgu Moskva

