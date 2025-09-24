Tramp obećao da Izrael neće anektirati Zapadnu obalu

Američki predsjednik Donald Tramp obećao je liderima arapskih država da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, objavio je "Politiko" pozivajući se na upućene izvore.

Izvor: Shutterstock/Noamgalai

Tokom diskusija na marginama Generalne skupštine UN, Tramp je izrazio čvrst stav da Izraelu neće biti dozvoljeno da pripoji Zapadnu obalu, koju kontrolišu palestinske vlasti.

"Politiko" piše da je Tramp predstavio plan za okončanje sukoba na Bliskom istoku, a on, uz pomenuto obećanje, sadrži detalje u vezi sa upravom i bezbjednošću na toj teritoriji nakon rata.

(Srna)