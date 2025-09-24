logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp obećao da Izrael neće anektirati Zapadnu obalu

Tramp obećao da Izrael neće anektirati Zapadnu obalu

Autor Dragana Božić
0

Američki predsjednik Donald Tramp obećao je liderima arapskih država da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, objavio je "Politiko" pozivajući se na upućene izvore.

Tramp obećao da Izrael neće anektirati Zapadnu obalu Izvor: Shutterstock/Noamgalai

Tokom diskusija na marginama Generalne skupštine UN, Tramp je izrazio čvrst stav da Izraelu neće biti dozvoljeno da pripoji Zapadnu obalu, koju kontrolišu palestinske vlasti.

"Politiko" piše da je Tramp predstavio plan za okončanje sukoba na Bliskom istoku, a on, uz pomenuto obećanje, sadrži detalje u vezi sa upravom i bezbjednošću na toj teritoriji nakon rata. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Izrael

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ