Oglasio se Peter Mađar: "Orban mi je telefonom čestitao pobjedu"

Stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar, ubjedljivo vodi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, pokazuju najnoviji podaci uz obrađenih 53,45 odsto glasova.

Izvor: lev radin/zmotions/stvan Csak/Shutterstock

Prema trenutnom preseku, Tisa ima 136 mandata, dok koalicija Fides-KDNP, predvođena Viktorom Orbanom, osvaja 56, a Mi Hazank sedam mandata u parlamentu koji broji ukupno 199 poslaničkih mjesta.

Tisa je do ove prednosti došla sa 41 mandatom sa liste i 95 iz pojedinačnih izbornih jedinica, čime je napravila ogromnu razliku u odnosu na dosadašnju vlast.

Orban čestitao Mađaru na pobjedi

Peter Mađar, lider strane Tisa, u objavi na društvenim mrežama naveo da mu je Viktor Orban telefonom čestitao na pobjedi.

(MONDO)