Švedska presrela ruske borbene avione kod svog vazdušnog prostora

Švedska je presrela ruske vojne avione koji su letjeli u blizini njenog vazdušnog prostora iznad Baltičkog mora, saopštile su 13. juna švedske oružane snage.

Izvor: Jason Bye / News Licensing / Profimedia

Švedska vojska navela je da je podigla borbene avione Gripenu dva odvojena incidenta u kojima su učestvovali ruski avioni Su-24 i Su-34 koji su leteli u regionu Baltičkog mora. Ruske letjelice nisu ušle u švedski vazdušni prostor.

"U petak su dvije borbene letelice JAS 39 Gripen iz sastava švedskih snaga za protivvazdušnu pripravnost poletjele kako bi presrele ruske vojne avione iznad Baltičkog mora, u blizini švedskog vazdušnog prostora. U incidentima su učestvovali ruski avioni Su-24 "Fenser" i Su-34 "Fullback", navodi se u saopštenju švedskih oružanih snaga.

Under fredagen genomförde den svenska incidentberedskapen två insatser med JAS 39 Gripen för att möta ryska stridsflyg i Östersjön nära svenskt luftrum. Incidenterna involverade två ryska stridsflyg av typen Su-24 Fencer och Su-34 Fullback.pic.twitter.com/fsPojBxzWY — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten)June 13, 2026

Premijer Ulf Kristerson opisao je ove incidente kao deo obrasca ruskih vojnih aktivnosti u regionu.

"Dvaput u istom danu švedske snage za protivvazdušnu pripravnost podigle su borbene avione JAS 39 Gripen kako bi presrele ruske vojne letjelice u blizini švedskog vazdušnog prostora. Učestale ruske aktivnosti iznad Baltičkog mora predstavljaju ozbiljan problem - napisao je Kristerson na društvenim mrežama.

"Brza reakcija ratnog vazduhoplovstva pokazuje zašto je neophodno održavati pripravnost svakog dana", dodao je on.

Kristerson je naglasio da nije došlo do narušavanja švedskog vazdušnog prostora, ali da incidenti ukazuju na značaj visokog nivoa vojne spremnosti.

Två gånger samma dag gick den svenska incidentberedskapen upp med JAS 39 Gripen för att möta ryskt stridsflyg nära svenskt luftrum. Det återkommande ryska agerandet över Östersjön är allvarligt. Flygvapnets snabba insats visar varför beredskap krävs varje dag.



Den här gången… — Ulf Kristersson (@SwedishPM)June 13, 2026

"Ovog puta nije bilo povrede švedskog vazdušnog prostora. Ali incident pokazuje koliko se brzo situacija može promijeniti i koliko je važno da Švedska, zajedno sa svojim saveznicima, otkriva, identifikuje i presreće ruske vojne avione kako bi zaštitila sopstveni vazdušni prostor", rekao je on.

Ova presretanja predstavljaju najnovije u nizu susrete sa ruskim vojnim avionima u blizini zemalja NATO-a u baltičkom regionu nakon početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu.

I druge zemlje koje izlaze na Baltičko more prijavile su slične incidente posljednjih mjeseci. U maju je Poljskapresrela ruski izviđački avion iznad međunarodnih voda Baltičkog mora, a poljski zvaničnici taj let opisali su kao provokaciju.

(Kurir/Mondo)