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Švedska presrela ruske borbene avione kod svog vazdušnog prostora

Švedska presrela ruske borbene avione kod svog vazdušnog prostora

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Švedska je presrela ruske vojne avione koji su letjeli u blizini njenog vazdušnog prostora iznad Baltičkog mora, saopštile su 13. juna švedske oružane snage.

Švedska presrela ruske borbene avione Izvor: Jason Bye / News Licensing / Profimedia

Švedska vojska navela je da je podigla borbene avione Gripenu dva odvojena incidenta u kojima su učestvovali ruski avioni Su-24 i Su-34 koji su leteli u regionu Baltičkog mora. Ruske letjelice nisu ušle u švedski vazdušni prostor.

"U petak su dvije borbene letelice JAS 39 Gripen iz sastava švedskih snaga za protivvazdušnu pripravnost poletjele kako bi presrele ruske vojne avione iznad Baltičkog mora, u blizini švedskog vazdušnog prostora. U incidentima su učestvovali ruski avioni Su-24 "Fenser" i Su-34 "Fullback", navodi se u saopštenju švedskih oružanih snaga.

Premijer Ulf Kristerson opisao je ove incidente kao deo obrasca ruskih vojnih aktivnosti u regionu.

"Dvaput u istom danu švedske snage za protivvazdušnu pripravnost podigle su borbene avione JAS 39 Gripen kako bi presrele ruske vojne letjelice u blizini švedskog vazdušnog prostora. Učestale ruske aktivnosti iznad Baltičkog mora predstavljaju ozbiljan problem - napisao je Kristerson na društvenim mrežama.

"Brza reakcija ratnog vazduhoplovstva pokazuje zašto je neophodno održavati pripravnost svakog dana", dodao je on.

Kristerson je naglasio da nije došlo do narušavanja švedskog vazdušnog prostora, ali da incidenti ukazuju na značaj visokog nivoa vojne spremnosti.

"Ovog puta nije bilo povrede švedskog vazdušnog prostora. Ali incident pokazuje koliko se brzo situacija može promijeniti i koliko je važno da Švedska, zajedno sa svojim saveznicima, otkriva, identifikuje i presreće ruske vojne avione kako bi zaštitila sopstveni vazdušni prostor", rekao je on.

Ova presretanja predstavljaju najnovije u nizu susrete sa ruskim vojnim avionima u blizini zemalja NATO-a u baltičkom regionu nakon početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu.

I druge zemlje koje izlaze na Baltičko more prijavile su slične incidente posljednjih mjeseci. U maju je Poljskapresrela ruski izviđački avion iznad međunarodnih voda Baltičkog mora, a poljski zvaničnici taj let opisali su kao provokaciju.

 (Kurir/Mondo) 

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Švedska avion NATO

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