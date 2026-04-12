logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prve procjene: Orban gubi, Tisa blizu dvotrećinske većine

Prve procjene: Orban gubi, Tisa blizu dvotrećinske većine

Autor Haris Krhalić
0

Prema istraživanju agencije Medián, stranka Tisa koju predvodi Peter Mađar osvojila bi 55,5 odsto glasova, dok se procjenjuje da bi Viktor Orban i njegov Fides dobili 37,9 odsto.

peter mađar Izvor: Krisztian Elek / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Krajnje desni pokret Mi Hazank mogao bi da osvoji 3,9 odsto glasova.

Prema projekciji mandata, Tisa bi bila blizu dvotrećinske većine u parlamentu, sa između 131 i 139 poslaničkih mjesta, dok bi Fides mogao da računa na između 59 i 67 mandata.

Mađarski parlament ima ukupno 199 poslaničkih mjesta.

Ovi podaci nisu zasnovani na klasičnoj izlaznoj anketi, već predstavljaju procenu mandata na osnovu istraživanja velikog uzorka sprovedenog tokom posljednja tri dana.

Praznik demokratije

Lider stranke Tisa, Peter Mađar, izjavio je večeras da je optimističan povodom izbornih rezultata, pozivajući se na podatke o izlaznosti i interna istraživanja.

"Vidjeli smo nedavna istraživanja i na osnovu podataka o izlaznosti i informacija koje smo dobili, optimistični smo", rekao je Mađar na skupu stranke povodom objave rezultata.

On je ocijenio da visoka izlaznost pokazuje da su građani shvatili značaj izbora i dodao da su "ispisali istoriju".

"Ovo je postao, i biće, praznik demokratije", poručio je.

Ipak, naveo je i da su primili "hiljade prijava izborne prevare".

Mađar je zahvalio više od 50.000 volontera Tise koji su učestvovali kao brojači glasova i posmatrači, kako bi, kako je rekao, obezbijedili integritet izbornog procesa.

Gergelj Guljaš, šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, ocijenio je da velika izlaznost na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj pokazuje snagu demokratije u toj zemlji.

On je nakon zatvaranja biračkih mjesta rekao da je rekordna izlaznost rezultat velikih predizbornih napora vladajuće partije.

Guljaš je naglasio da je glasanje održano u duhu demokratije, prenio je Rojters.

"Drago nam je što će naredni parlament imati snažan demokratski mandat", istakao je Guljaš.

Tagovi

Mađarska izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

