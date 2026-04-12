Prve procjene: Orban gubi, Tisa blizu dvotrećinske većine

Prema istraživanju agencije Medián, stranka Tisa koju predvodi Peter Mađar osvojila bi 55,5 odsto glasova, dok se procjenjuje da bi Viktor Orban i njegov Fides dobili 37,9 odsto.

Krajnje desni pokret Mi Hazank mogao bi da osvoji 3,9 odsto glasova.

Prema projekciji mandata, Tisa bi bila blizu dvotrećinske većine u parlamentu, sa između 131 i 139 poslaničkih mjesta, dok bi Fides mogao da računa na između 59 i 67 mandata.

Mađarski parlament ima ukupno 199 poslaničkih mjesta.

Ovi podaci nisu zasnovani na klasičnoj izlaznoj anketi, već predstavljaju procenu mandata na osnovu istraživanja velikog uzorka sprovedenog tokom posljednja tri dana.

Praznik demokratije

Lider stranke Tisa, Peter Mađar, izjavio je večeras da je optimističan povodom izbornih rezultata, pozivajući se na podatke o izlaznosti i interna istraživanja.

"Vidjeli smo nedavna istraživanja i na osnovu podataka o izlaznosti i informacija koje smo dobili, optimistični smo", rekao je Mađar na skupu stranke povodom objave rezultata.

On je ocijenio da visoka izlaznost pokazuje da su građani shvatili značaj izbora i dodao da su "ispisali istoriju".

"Ovo je postao, i biće, praznik demokratije", poručio je.

Ipak, naveo je i da su primili "hiljade prijava izborne prevare".

Mađar je zahvalio više od 50.000 volontera Tise koji su učestvovali kao brojači glasova i posmatrači, kako bi, kako je rekao, obezbijedili integritet izbornog procesa.

Gergelj Guljaš, šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, ocijenio je da velika izlaznost na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj pokazuje snagu demokratije u toj zemlji.

On je nakon zatvaranja biračkih mjesta rekao da je rekordna izlaznost rezultat velikih predizbornih napora vladajuće partije.

Guljaš je naglasio da je glasanje održano u duhu demokratije, prenio je Rojters.

"Drago nam je što će naredni parlament imati snažan demokratski mandat", istakao je Guljaš.